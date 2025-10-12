◆米男子プロゴルフツアー ベイカレント・クラシック・レクサス 最終日（１２日、神奈川・横浜ＣＣ＝７３１５ヤード、パー７１）

２０２１年東京五輪金メダリストでメジャー２勝のザンダー・シャウフェレ（米国）が８バーディー、１ボギーの６４と伸ばし、通算１９アンダーで逃げ切り、通算１０勝目を飾った。

縁の深い日本でウィニングパットを沈めた３１歳は、ギャラリーの大歓声を一身に受けた。マックス・グレーサーマン（米国）との競り合いを１打差で制した。「世界中のどこでも勝つことは難しいが、その中でも日本での勝利は特別」と喜びをかみしめた。

世界ランキング４位の実力を示した。１４番で７メートルのバーディーパットを沈めて抜け出すと、１７番で第２打を４メートルのチャンスにつけてリードを広げ、日本では東京五輪以来となる勝利をつかんだ。。

母が台湾で生まれて日本で育った。祖父母は今も東京都内在住。豪快なショットを武器に昨季はメジャーの全米プロ、全英オープンで２勝を挙げたが、肋骨（ろっこつ）のけがで一時戦線を離脱するなど今季は苦しいシーズンを送っていた。

「優勝で今年を締めくくれたのは良かった」と笑顔を見せた。４年前の東京五輪は新型コロナ禍ということもあり、金メダルの祝勝会を日本で満足にはできなかっただけに「家族と喜びを分かち合えるのは、すごく特別なこと。早く一緒にお祝いをしたい」と楽しみにした。