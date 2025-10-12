日本代表は１２日、過去１３戦勝ちなし（２分け１１敗）のブラジル戦（１４日・味スタ）での初勝利を目指し、千葉市内でトレーニングを行った。

＊ ＊ ＊

ブラジルとの前回対戦（２２年、０●１）で先発していたＭＦ南野拓実は「３年前よりも、もっとボールを持ってプレーしたい。多少はこっちからも仕掛けたいし、自分たちが用意してきたもの、積み上げてきたものを出して、手応えを感じ取れるようにしたい」と意気込みを語った。

パラグアイ戦（２△２）では南野、堂安律がシャドーの位置で先発出場したが、得点には絡めず。ブラジル戦では２人のほか、鎌田大地や中村敬斗もシャドーの位置でのスタメン候補となりそうだ。久保建英は左足首の状態次第か。パラグアイ戦の終盤に試したような２トップも視野に入るが、まずは１トップ２シャドーの形でのスタートが見込まれる。

南野は「守備の時間がある程度多くなると思うので、まずは我慢強く、前半をゼロで終えることは１つカギかなと思う」と見据え、「（０―５で大敗した）韓国はビルドアップのミスからの失点があった。僕らにも起こりうることなので、そういうミスはまず減らしたい」と語った。