「ＣＳパ・ファーストＳ・第２戦、日本ハム５−４オリックス」（１２日、エスコンフィールド）

日本ハムが逆転勝ち。２勝０敗とし、ＣＳファーストＳ突破を決めた。試合後、新庄監督は「ふらついてます」と笑いながら報道陣の前に現れ、興奮でかすれ気味の声で「こういう試合を今日来てくれたファン、全国のファイターズのファンに魅せられたのが一番うれしい」とうなずいた。

一塁側スタンドでは、元国民的アイドルも見守った。２０１６年１月にで日本ハムの杉浦稔大投手（３３）と結婚した紺野あさ美（３８）で、元モーニング娘。を卒業後、テレビ東京アナウンサーに転身し、退社。現在は長女（８）、長男（６）、次男（３）、次女（１）の子供４人を育てつつ、フリーアナウンサー、タレントとしてテレビなどのメディア出演も行っている。

紺野は「ファイナル進出！！球場の雰囲気も最高でした！」と大型スクリーンに“ＣＳファイナル進出！”と表示され、歓喜に沸く球場の写真をインスタグラムのストーリーズに投稿。１歳になったばかりの末娘が両手でパチパチと拍手している写真もアップし「パチパチも上達」と喜んだ。