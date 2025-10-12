¿·½ÉDASH ¡Á¾¾ÅçÃã²°¡¦¥«¥«¥ª¡Á
7·îÃæ½Ü¡£ÂçÅÔ²ñ¡¦¿·½É¤Î²°¾åDASH¤Î¥Ù¡¼¥¹´ðÃÏ¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¤¢¤ëÂçºî¶È¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸½Ìò°ì¶¶À¸¤Ç¡¢timelesz¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼ÄÄÍÂçµ±¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£Ç¯2·î¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¤¿¼ÄÄÍ¡£
¿·½É¤Î²°¾å¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¿á¤«¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢¾ëÅç¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÁêÃÌ¤Î¾å¡¢¾·½¸¡ª
ÆÍÁ³¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥ï¥±¤Ï¡Ä¡ÖÂçÅÔ²ñ¿·½É¤½¤Î¶õ¤Ë°ìË¼¤Î´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¤¿¤¤¡ª¿·½ÉDASH»º¡ªÌ´¤Î¥Ö¥É¥¦ºî¤ê¡ª¡×
¤½¤ì¤Ï¡¢2¤«·îÁ°¡£¡ÖÇØÉé¤¤¤Þ¤¹¡ªDASH¤ò¡ª¥Ö¥É¥¦¤ò¡ª¡×
ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ»Ï¤á¤¿¡¢¾¾Åç¤ÎÂç¹¥Êª¡¢µðÊö¤È¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ÎºÏÇÝ¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¥Ö¥É¥¦¤Î¼çÍ×»ºÃÏ¤ÏÄ¹Ìî¸©¤ä»³Íü¸©¤Ê¤É¡¢´¨ÃÈº¹¤¬Âç¤¤¤»³´Ö¡£
½ë¤µ¤Ë¼å¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÉÂµ¤¤äÉ÷¤Ç¤â¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ê¤ä¤Ä¡£
É÷¤â¶¯¤±¤ì¤Ð¡¢½ë¤µ¤â¶¯Îõ¤ÊÂçÅÔ²ñ¤Î²°¾å¤Ç°é¤Æ¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼ê´Ö²Ë¤¬¤«¤«¤ë¡£
¾¾Åç¤¬ÌëÄÌ¤·¤ÇÄ´¤Ùºî¤Ã¤¿¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î»þ´ü¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¡Ä¥Ö¥É¥¦Ãªºî¤ê¡£
5m°Ê¾å¤Î¥Ä¥ë¤òÄ¥¤ê½ä¤é¤¹¥Ö¥É¥¦¤ò»Ù¤¨¤ë¾å¡¢É÷ÄÌ¤·¤òÎÉ¤¯¤·¡¢ÉÂµ¤¤òËÉ¤°¸ú²Ì¤â¤¢¤ëÉ¬¼ûÉÊ¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÁáÂ®¡¢¥Ö¥É¥¦Ãªºî¤ê¡£¤Þ¤º¤Ï4ËÜ¤ÎÃì¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
½é¿´¼Ô¤Î¼ÄÄÍ¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ï¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÂÇ¤Æ¤ÐÂÇ¤Ä¤Û¤É¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢180cm¤Î¹â¿ÈÄ¹¤òÀ¸¤«¤·¡¢¾å¤ÎÉôÊ¬¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤âÀßÃÖ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¾¾Åç¤Ë¤Ï¤â¤¦1¤ÄÀ®Ä¹¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤â¤Î¤¬¡£¡Ö¤³¤³¤¬Èª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¤³¤³¤Ï¡¢9Ç¯Á°¡£²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿²°¾å¤Ë¡¢¥ì¥ó¥¬¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢ÅÚ¤òÆþ¤ìºî¤Ã¤¿¡¢¾öÌó14ËçÊ¬¤ÎÈª¡£
¤ªÌÜÅö¤Æ¤Ï¡Ä¡Ö¶Ì¤Í¤®¡ª¡×µîÇ¯12·î¤Ë¾¾Åç¤¬¿¢¤¨¤¿¤Î¤À¤¬¡¢½ÕÀè¤«¤é¤Î²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤Î±Æ¶Á¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯µðÂç¤Ê¶Ì¤Í¤®¤Ë¡ª¡Ö¤Ç¤±¡¼¡×
¤³¤ÎµðÂç¶Ì¤Í¤®¤ò¡¢ÁÇºà¤ÎÌ£¤¬ºÇ¤â¤ï¤«¤ë¾ø¤·¾Æ¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡Ä¡Ö¤¢¤Þ¡ª¡×¡Ö¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¡ª¡×
2½µ´Ö¸å¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¶²¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂæÉ÷¤¬´ØÅì¤ËÀÜ¶áÃæ¡£
µÞ¤¤¤ÇÅ·°æ¤ò³Ê»Ò¾õ¤Ë¤·¡¢¥Ä¥ë¤ÎÀèÃ¼¤ò¸ÇÄê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¼ÄÄÍ¤¬°ìÂÁá¤¯Íè¤Æ¡¢¹¾¾åÂ¤±à¡¦¹¾¾å¤µ¤ó¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÃË·ë¤Ó¤Ç¸ÇÄê¤¹¤ë¡£
ÃËÀ¤ÎÃåÊª¤ÎÂÓ¤Î·ë¤ÓÊý¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÃË·ë¤Ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÈþ¤·¤¤¾å¡¢´è¾æ¤Ë¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¡£
¸å¤«¤éÍè¤¿¾¾Åç¤Ë¤Ï¡¢¼ÄÄÍ¤¬ÃË·ë¤Ó¤òÅÁ¼ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
½Î¹Ö»Õ¤Î¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¼ÄÄÍ¤À¤¬¡Ä¤Ê¤¼¤«¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¿Í¤Ë¤Ï¶µ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤³¤Ç¡¢·ë¶É¡¢¼ÄÄÍ¤¬Á´¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¡£16²Õ½êÃË·ë¤Ó¤ò¤·¡¢Å·°æ¤Ë¥Ä¥ë¤ò¸ÇÄê¤¹¤ì¤ÐÂæÉ÷ÂÐºö´°Î»¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿ÂæÉ÷¤â²á¤®µî¤ê¡¢½ë¤µËÜÈÖ¤Î8·î¡£
ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ËÍè¤ë¤È¡Ä¥Ä¥ë¤¬¾å¤Þ¤Ç¿¤Ó¡¢ÂçÀ®Ä¹¡ª¤·¤«¤·¡¢¼ÄÄÍ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡Ä¡ÖÍÛ¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤Ê¡×
¤½¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜÎóÅç¤ò½±¤Ã¤¿µÏ¿Åª¤ÊÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¡£¤·¤«¤â¡¢²°¾å¤Î¾²¤Ï¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Ë50ÅÙÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×
¤½¤³¤Ç¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÎÈ¿¼ÍÇ®¤«¤é¥Ö¥É¥¦¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢»öÁ°¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ì¤ÇÂÐºö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÚÀ½¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡£²ÙÊª¤ò¤Î¤»¡¢±¿ÈÂ¡¦ÊÝ´É¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡¢ÊªÎ®¶È³¦¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¡£
¤À¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï°Â¤¯¤ÆÄ¹»ý¤Á¤¹¤ë¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤Î¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤ê¡¢Ç¯´Ö3500ËüËç°Ê¾å¤âÇÑ´þ½èÊ¬¤Ë¡£
¤½¤ó¤Ê¼Î¤Æ¤Á¤ã¤¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ò¡¢Èª¤ÎÅÚºî¤ê¤Ç¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Âç¿¹¤µ¤ó¤Î¾Ò²ð¤Ç¾ù¤Ã¤ÆÄº¤¤¤¿¡£
°ì¸«¡¢·Ú¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢Ìó1¥È¥ó¤ÎÅÚ¤Ë¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë´è¾æ¤ÊÌÚºà¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢1Ëç¤ª¤è¤½40kg¡£
ºÇ¹âµ¤²¹37ÅÙ¤ÎÃæ¡¢°ì±ýÉü240m¤ò2¿Í¤ÇÊú¤¨¤Æ±¿¤Ö¡£¼ÞÇ®¤ÎÃæ¡¢²¿±ýÉü¤â¤·¡¢ÅÓÃæÃÏÅÀ¤Þ¤Ç±¿¤Ö¤À¤±¤Ç1»þ´Ö¡£
¤½¤³¤«¤é¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤È¡¢ÅÏ¤êÏ²¼¤òÈ´¤±¤ì¤Ð±¿ÈÂ´°Î»¡£¤³¤ì¤ò¥Ö¥É¥¦¤Î²¼¤ËÉß¤±¤Ð¡¢50ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÎÈ¿¼ÍÇ®¤«¤é¥Ö¥É¥¦¤ò¼é¤ë¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥¤Î´°À®¡ª
¤À¤¬¡¢¥Ö¥É¥¦¤â¡¢¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥¤â¥Ó¥Ã¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¥«¥Õ¥§½ä¤ê¤¬¼ñÌ£¤Ç¡¢¤ªÃã¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤¢¤ë¾¾Åç¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢"¾¾ÅçÃã²°"Ìµ»ö³«Å¹¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡ª¡©
°ìÊý¡¢¾¾ÅÄ¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥´¡¼¤ÇÍÌ¾¤ÊÆî¹ñ¡¦µÜºê¸©¤Ç¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥Ó¥Ã¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¸þ¤±¡¢Æ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ30Ç¯¡£½é¤á¤Æ¤ÎÄ©Àï¡ª¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¸¶ÎÁ¡¢¥«¥«¥ª¡£
¤½¤ÎÀ¸»ºÃÏ¤Ï¡¢½ë¤¯¤Æ¥¸¥á¥¸¥á¤·¤¿Ç®ÂÓ¤Î¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¡£
¥¬¡¼¥Ê¤ä¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¤Ê¤ÉÀÖÆ»ÉÕ¶á¤Î¥«¥«¥ª¥Ù¥ë¥È¤ÇÁ´À¤³¦¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤¬À¸»º¤µ¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢µÜºê¸©¤Ë¤Ï¡¢´ñÀ×¤Î¥«¥«¥ª¤òºî¤ë¿ÍÊª¤¬¡£µÜºê¥«¥«¥ª¤ÎÂçÅÄ¸¶¤µ¤ó¡£
Mr.¥«¥«¥ª¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂçÅÄ¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¸µ¡¹¤ÏµÜºê¸©Ä£¤Î¿¦°÷¡£¸øÌ³¤ÎËµ¤é¡¢³¤³°¤«¤é¼ï¤ò¼è¤ê´ó¤»¡¢µÜºê¤Ç¤â¥«¥«¥ª¤¬°é¤Ä¤³¤È¤ò¼Â¾Ú¡£¸½ºß¤Ï¡¢ºÏÇÝ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²Ã¹©¾ì¤â¹½¤¨¡¢ÆüÌë¥Á¥ç¥³¤Þ¤ß¤ì¤ÎÆü¡¹¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤ÎºÏÇÝ¤ÏÁ´Á³´Å¤¯¤Ê¤¯¡¢¼êºî¶È¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¼õÊ´¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
ËÜÍè¥«¥«¥ª¤¬°é¤ÄÇ®ÂÓ¤Î¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤Ç¤Ï¡¢¿ô¥ß¥ê¥µ¥¤¥º¤Î¥Ï¥¨¤ä¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤¬¼õÊ´¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃî¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Ç¡¢¥«¥«¥ªºî¤ê¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¿Í¤Î¼ê¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¿Ë¤Ë»å¤òÄÌ¤¹¤è¤¦¤ÊºÙ¤«¤¤ºî¶È¡£¤ï¤º¤«1.5cm¤Û¤É¤Î²Ö¤Î²Ö¤Ó¤é¤ò¤à¤¤¤Æ¡¢¤ª¤·¤Ù¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤·¡¢¤á¤·¤Ù¤ÎÀèÃ¼¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£¤³¤ÎºÙ¤«¤¤ºî¶È¤ò¼êºî¶È¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤·¤«¤â¡¢¼õÊ´¤µ¤»¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¡ÖÈîÎÁ¤âÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¥«¥«¥ªºÏÇÝ¤ËÉ¬Í×¤ÊÈîÎÁ¤Ï2¤Ä¡£1¤Ä¤Ï¡¢¾¾ÅÄ¤â¥Ð¥Ê¥ÊºÏÇÝ¤Ç»È¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦³¥(¥«¥ê)¡¢¤â¤¦1¤Ä¤ÏÃâÁÇ¡ª
¤³¤Î2¤Ä¤ò»È¤¤¡¢¼Â¤òÂÀ¤é¤»¤Æ¤¤¤¯¡£È¾Ç¯·Ð¤Ä¤È¡¢´Ý¡¹¤ÈÂÀ¤ê¡¢´°½Ï¤·¤¿¾õÂÖ¤Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¥«¥«¥ª¤Ë±£¤µ¤ì¤¿"¥Þ¥¸¤Ã¤¹¤«¡ª¡©"¤Ê»ö¼Â¤¬¡£¡Ö¼Â¤Ï¥«¥«¥ª¤ÏÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¡×
¸Å¤¯¤ÏÉÔÏ·Ä¹¼÷¤ÎÌô¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥í¥É¥í¤Î¾õÂÖ¤Ç°û¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡£
¤½¤Îºî¤êÊý¤Ï¡¢ÂçÆ¦¤¬Ç¼Æ¦¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥«¥«¥ªÆ¦¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼ï¤òÈ¯¹Ú¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¹á¤ê¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¹á¤ê¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë´¥Áç¤·¡¢»Å¾å¤²¤ËßäÀùµ¡¤ÇßäÀù¤µ¤»¤ë¡£
ßäÀù¤Þ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¥á¥é¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤¤¤¦µ¡³£¤ò»È¤¤¡¢º½Åü¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é±Õ¾õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥«¥«¥ªÆ¦¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÌý»é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÉáÃÊÌÜ¤Ë¤¹¤ë±Õ¾õ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥È¥í¥È¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï1Æü¡Á2Æü¤«¤«¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥«¥«¥ªËÜÍè¤Î¹á¤ê¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥È¥í¥È¥í¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¡£
¡Ö¤¦¤á¡Á¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥«¥ª¡×¡Ö²¶¤É¥Ï¥Þ¤ê¤·¤¿¡ª¡×
¤À¤¬¡¢¶áÇ¯°Û¾ïµ¤¾Ý¤Î±Æ¶Á¤Ç¥«¥«¥ªÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¡£25Ç¯¸å¤Ë¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¥«¥«¥ª¤¬ÀäÌÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·ÙÅ«¤â¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³µÜºê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²Æì¸©¤ä¾®³Þ¸¶½ôÅç¤Ç¤âºÏÇÝ¤¬¿Ê¤à¤¬¡¢À½ÉÊ²½¤µ¤ì¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¥«¥«¥ªÆ¦ÁíÀ¸»ºÎÌ¤Î¡¢¤Û¤ó¤Î¥Á¥ç¥³¤Ã¤È¡£0.00002%¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¾¾ÅÄ¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡Ö¿·½É¥«¥«¥ª¡×¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¾¾ÅÄ¤ÎÁÛ¤¤¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¤¿Mr.¥«¥«¥ª¡£
¥¿¥Í¤Î¾õÂÖ¤«¤é1Ç¯¤Á¤ç¤Ã¤È·Ð¤Ã¤¿ÉÄ¤òÊ¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¥È¥ê¥Ë¥¿¥ê¥ª¤È¥Õ¥©¥é¥¹¥Æ¥í¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÉÊ¼ï¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¤¤¶¡¢¾¾Åç¤¬ÂÔ¤Ä¿·½É¤Ø¡£
Æî¹ñ¥Ï¥¦¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤ºÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µÞÀ®Ä¹¤·¤¿¥Ð¥Ê¥Ê¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¾¾ÅÄ¡£¡Ö¥«¥«¥ª¤È¥Ð¥Ê¥Ê¤ÎÁêÀ¤¤¤¤¤é¤·¤¤¡×¤³¤ì¤âMr.¥«¥«¥ª¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¸¶»ºÃÏ¤À¤È¥Ð¥Ê¥Ê¤È°ì½ï¤Ë¿¢¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤ÎÂç¤¤¤ÍÕ¤òÆü»±¤¬¤ï¤ê¤Ë¤·¤Æ°é¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡ªÌÚ¤Îº¬¸µ¤Ç¼Â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ó¥´¡¼¤â¡¢´°½Ï¤·¤Æ¿©¤Ùº¢¤Ë¡£¡Ö¤¢¤Ã¤Þ¡ª¡×¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡ª¡×
¥Þ¥ó¥´¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë´Å¤¤¥Á¥ç¥³¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤ÈÆ±¤¸¥Í¥Ã¥È¾õ¤ÎÈ¤Ë¥«¥«¥ª¤ò¿¢¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¥È¥ê¥Ë¥¿¥ê¥ª¤È¥Õ¥©¥é¥¹¥Æ¥í¡¢¸ÄÀ¤Î°ã¤¦2¤Ä¤Î°äÅÁ»Ò¤¬¡¢¼õÊ´¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âô»³¤Î¥«¥«¥ª¤¬¼Â¤ë¡£¤³¤³¤«¤éÀè¡¢Ä¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Æ¤·¤ß¤ò¹þ¤á¡¢Ì¾Á°¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡Ö¥Õ¥©¥é¥¹¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¥È¥ê¥ËÃ«ÃË¤¯¤ó¡×
¥¸¥á¥¸¥á¤·¤¿Ç®ÂÓ¤Î¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤Ç°é¤Ä¥«¥«¥ª¡£¤³¤Î»þ´ü¡¢ºÇ¤âÃí°Õ¤¹¤Ù¤¤Ï¡Ö¿å¤òÀÚ¤é¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡×
¤½¤³¤Ç¡¢³Ø¤ó¤À¤Î¤¬¡Ä¥Ð¥Ê¥Ê¤ÎÍî¤ÁÍÕ¤ÇÅÚ¤ÎÉ½ÌÌ¤òÊ¤¤¤¡¢¿åÊ¬¤Î¾øÈ¯¤òËÉ¤°¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤È¥«¥«¥ª¤ò»È¤Ã¤Æ¿·½É»º¥Ñ¥Õ¥§·×²è¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¼Â¤Ï¡¢Ææ¤ÎÍÕ¤Î¼ó¾þ¤ê¤ò¤«¤±¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¾¾ÅÄ¡£
¤³¤ÎÎÐ¤Î¼ó¾þ¤ê¤¬¥Ñ¥Õ¥§ºî¤ê¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¡£¤È¤¢¤ëÆî¹ñºîÊª¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡Ä¶áÆü¸ø³«¡ª