ÎëÌÚ¤Õ¤ßÆà¡¢½÷Í¥¶È¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥°¥é¥É¥ë¤Ï¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤â¶½Ì£¤¢¤ê¡×
¡¡¥ß¥¹FLASH¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦ÎëÌÚ¤Õ¤ßÆà¤¬¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥í¥±¤ÇÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö»£±Æ¤·¤¿8·î¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥±¥¢¥ó¥º¤ÏÅß¡£ÆüËÜ¤ÎÅß¤È°ã¤¤¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤ÃÈ¤«¤µ¤ÈÁÖ¤ä¤«¤ÊÎÃ¤·¤µ¤¬¤È¤Æ¤â²÷Å¬¤Ç¤·¤¿¡£ ¡È¥Ó¡¼¥Á¡á´À¤À¤¯¡É ¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸«»ö¤ËÊ¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡µÇ°¤¹¤Ù¤15¼þÇ¯¤È¤Ê¤ëº£Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢Ä«¥É¥é¤Ë¥Û¥¹¥Æ¥¹Ìò¤Ç½Ð±é¡£ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶ÛÄ¥´¶¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤È¤Æ¤âÏÂ¤ä¤«¤Ê¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥·¡¼¥ó¤ËÆþ¤ê¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæ¤Î»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÆÈÆÃ¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥á¥¤¥¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢Ìò¤Ø¿¼¤¯Æþ¤ê¹þ¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡£ÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³Ú¤·¤¯±é¤¸¤¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡15Ç¯´Ö¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤ª»Å»ö¤¬ËÜÅö¤ËÅ·¿¦¤À¤ÈÆü¡¹´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤â¤ä¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡¡¤À¤±¤É¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤·¿·¿Í¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤µ¤ó¤Î»£¤ê²¼¤í¤·´ë²è¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò»²²Ã¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¤¹¤º¤¤Õ¤ß¤Ê
7·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡T167¡¦B96¡ÊI¡ËW60H93¡¡2009Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2011Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥ß¥¹FLASH2011¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥ß¥¹¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó2018¡×¤Ë¤Æ¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Netflix±Ç²è¡Ø¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù¤ä¡¢Ä«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿ºÇ¿·¼Ì¿¿½¸¡ØGRACE¡Ù¡ÊÆüÇ·½Ð½ÐÈÇ¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¡£È¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë13»þ¡Á¡¢Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Î½ñÀô¥Ö¥Ã¥¯¥¿¥ï¡¼¤Ç¡¢11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë13»þ¡Á¡¢Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤ÎHMV¥¨¥½¥éÃÓÂÞÅ¹¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°X¡Ê@suzukifumina¡Ë¡¢¸ø¼°Instagram¡Ê@fuminasuzuki¡Ë¤Ë¤Æ
¼Ì¿¿¡¦ÎëÌÚ¥´¡¼¥¿
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦Âç¶¶¤ß¤º¤Ê
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¦²Üß·¿¿Í³Èþ