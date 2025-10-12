¡Ö°ã¤¦¤Í¡¢¥³¥À¥Ã¥¯¤Î¿§¡×¤È¸À¤¨¤ëÆü¤¬¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë
¤ªÃÍÃÊ¤ª¤¤¤¯¤é¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ì¤ÏÏ¯Êó¤è¡ª
¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤Ã¤Æ¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë¤«¤é¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¼ñÌ£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¥Õ¥£¥ë¥à¤ò´¬¤¤¤ÆÁÀ¤¤Äê¤á¤Æ¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ª¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¹¥¤ß¤Î¿§Ì£¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¡£¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¥¤¡¼¥¹¥È¥Þ¥ó¥³¥À¥Ã¥¯¡¢Æ°¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥¬¥«¥é¡¼¥Õ¥£¥ë¥à¤Î¡ÖKODACOLOR 100¡×¡Ê¥³¥À¥«¥é¡¼¡Ë¤È¡ÖKODACOLOR 200¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤¤¤Ä¤Ï¤Í¤¨¡¢Îò»Ë¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¥Í¡¼¥à¤À¤·¥Ú¥Ã¥È¥Í¡¼¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£±Ç²è»£±ÆÍÑ¤Î16mm¥Õ¥£¥ë¥à¤È¤·¤Æ¡¢1928Ç¯¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£
¤³¤Á¤é¤ÏISO100¤ÎKODACOLOR 100¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¼Ì¿¿¡£µÕ¸÷¤Î¤Ê¤«¤Ë¤âêô¤»¤¤é¤º¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¤ª½Ê¤ä¤«¤Ê²«¿§¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ë¡ª ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ì¥ó¥¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¥é¥Á¥Á¥å¡¼¥É¤¬¹¤¤¤·¿§¤ÎºÆ¸½À¤¿¤ë¤ä¥É°ÂÄê¡£¤³¤ì¤³¤½¥Í¥¬¥«¥é¡¼¥Õ¥£¥ë¥à¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¤È¤³¤í¤è¤Í¡£
¤³¤Á¤é¤ÏKODACOLOR 200¡£°ã¤¤¤Ï¤Ê¤Ë¤«¤Ã¤Æ¡© ISO¤è¥¤¥½¡£ISO200¤À¤«¤é¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò²Ô¤²¤Þ¤¹¤·¡¢Æü±¢¤äÍ¼Êý¤Î¶õ¤Î²¼¡¢ÊÉºÝ¤Î¼¼Æâ¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤µ¡£
¤°¤Ã¤Ã¤Ã¡ª ¤³¤ì¤Ï¤Ã¡ª ¤È¤Æ¤â¡ª Âç¹¥Êª¤Ê¡ª ¿§¤À¡ª Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¿§Ì£¤¬ÅÉÎÁ¤À¤Ã¤¿¤êÀ¸ÃÏ¤Î¼Á´¶¤òÉ½¤·¤Æ¤ë¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢¤¸¤ï¤ê¤È¤¶¤ï¤Ä¤¯Î³»Ò¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¤Þ¤¿ÈþÌ£¤·¤¤...¡£¤³¤ì¤ÏÌÀ¤ë¤¯¤Æ¡¢¼Ì¤ê¤Î¤¤¤¤¥ì¥ó¥º¤Ç»£¤Ã¤¿¤é³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤òËº¤ì¤Æ¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£
Source: Eastman Kodak