¡Ú²û¤«¤·¤¤±ÇÁü¡Û1964Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¡¦À»²Ð¥ê¥ìー¡¡¹â¾¾¹Á¢ª±§Ìî¹Á¢ª²¬»³¸©Ä£
²¬»³±ÇÁü¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¥»¥ó¥¿ー¤ËÌ²¤ëÈëÂ¢±ÇÁü¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥Ë¥åー¥¹¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡£º£²ó¤Ï1964Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¸ÞÎØ¤ÎÀ»²Ð¤¬¡¢¹áÀî¸©¤«¤é²¬»³¸©¤Ë³¤¤òÅÏ¤Ã¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤¿Æü¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú²û¤«¤·¤¤±ÇÁü¡Û1964Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¡¦À»²Ð¥ê¥ìー¡¡¹â¾¾¹Á¢ª±§Ìî¹Á¢ª²¬»³¸©Ä£
1964Ç¯9·î21Æü¡£À»²Ð¤ò¾è¤»¤¿Á¥¤¬¹â¾¾¹Á¤ò½ÐÈ¯¡£
¤½¤ÎÀ»²Ð¤ò°ìÌÜ¸«¤è¤¦¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÁ¥¤¬ÊÂÁö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÄ¾Åç¤Ç¤Ï»³¤Î¼ÐÌÌ¤Ë¿Í¤À¤«¤ê¤¬¡Ä¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÀ»²Ð¤Ï±§Ìî¹Á¤Ë¾åÎ¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤«¤é¡¢²¬»³¸©¤òÁö¤ëÀ»²Ð¥ê¥ìー¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¥é¥ó¥Êー¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñÆ»30¹æ¤òËÌ¾å¤·¡¢²¬»³»Ô¤Ø±¿¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
±èÆ»¤«¤é¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥é¥ó¥Êー¤ËÀ¼±ç¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸á¸å3»þ25Ê¬¡¢À»²Ð¤Ï²¬»³¸©Ä£¤ËÅþÃå¡£
Ìó44¥¥í¤ò¶î¤±È´¤±¤¿À»²Ð¤ÏÀï¸å¤Î¸·¤·¤¤»þÂå¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¿Í¡¹¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤¹¡Ö´õË¾¤Î²Ð¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£