ゴスペラーズ、全国ライブツアー『ゴスペラーズ坂ツアー2025 “G30”』ライブBD＆DVD発売決定！特設サイトもオープン

ゴスペラーズによる、総動員数約9万人超え・全51公演におよぶ全国ライブツアー『ゴスペラーズ坂ツアー2025 “G30”』のライブBlu-ray＆DVDが、12月17日に発売されることが発表された。

■輝き続けるゴスペラーズの音楽を余すことなく堪能できる、全音楽ファン必携の映像作品

本作では、メジャーデビュー30周年を祝した『ゴスペラーズ坂ツアー2025 “G30”』から、2025年7月4日に開催された東京国際フォーラム ホールA公演の模様を全曲収録。メジャーデビュー30周年という記念すべきアニバーサリーツアーにふさわしく、代表曲の「永遠（とわ）に」や「ひとり」「ミモザ」「星屑の街」はもちろん、最新EP『Pearl』収録の「パール」や「F.R.I.」、俳優の堺雅人がMVに出演したことでも話題を呼んだ「東京スヰート」を含めた日替わりでのカップリング楽曲、また、20世紀のゴスペラーズコーナー楽曲や、Mr. LOVE MACHINEの魂のDNAを受け継いだ“Super LOVE MACHINES ∞”の5人が披露した「LOVE MACHINE」など、全30曲を収録。20世紀から21世紀にかけてさらに輝き続けるゴスペラーズの音楽を余すことなく堪能できる、全音楽ファン必携の豪華映像作品となっている。

また、『ゴスペラーズ坂ツアー2025 “G30”』ライブBlu-ray＆DVDの特設サイトもオープン。本編映像に加え、新たに特典映像も収録予定となっているため、続報を楽しみに待とう。

待望の苗場公演開催も2026年1月に控えるなど、メジャーデビュー30周年を迎えますます加速し進み続けるゴスペラーズに、引き続き要注目だ。

■リリース情報

2025.12.17 ON SALE

Blu-ray『ゴスペラーズ坂ツアー2025 “G30”』

2025.12.17 ON SALE

DVD『ゴスペラーズ坂ツアー2025 “G30”』

■ライブ情報

『ゴスペラーズコンサート2026 in Naeba』

[2026年]

01/30（金）新潟・苗場プリンスホテル ブリザーディウム

01/31（土）新潟・苗場プリンスホテル ブリザーディウム

