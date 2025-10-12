『タリーズ』でまったりーず！　「みたらし団子ラテ」＆「ベアフルのスチームケーキ」でお月見気分

お月見の季節がやってきました！ タリーズコーヒーから“まったりーず”をテーマにした秋のメニューが登場したと聞き、発売日の10月3日（金）に店舗へ。

シェイクとラテで悩みましたが、今回は「もちもちみたらし団子ラテ」と「お月見ベアフルのスチームケーキ」を注文してみることにしました。

◆「もちもちみたらし団子ラテ」Short 670円（税込）243キロカロリー



注文したのはショートサイズ。ラテの上にはホイップクリームがたっぷりとのり、その上にぷっくりかわいい白玉が3つのっています。サイドには満月をイメージしたという黄色いまんまるのクッキーが添えられていて、見た目から秋が伝わってきます。

「もちもちみたらし団子ラテ」

まず、スプーンで白玉をすくって食べてみました。もちもちとした弾力が楽しい！ みたらしソースの甘じょっぱさとしょうゆの香ばしさをしっかり感じます。公式サイトによると、みたらしソースはヤマサ醤油との共同開発で、日本の伝統食材であるしょうゆにこだわって作られたものだそうです。



ラテと一緒に白玉を口に含むと、白玉のやさしい甘みとコーヒーの風味が混ざりあって、これまでにない組み合わせのおもしろさがありました。白玉はかなり小さめですが、むしろこのサイズ感がちょうどよく、3個といわず5個は食べたかったです（笑）。

黄色いバタークッキーは、サクッとした軽い食感。やさしい甘さがラテによく合いました。ちなみに、ホットも選べるので、肌寒い日にはそちらもよさそうです。

◆「お月見ベアフルのスチームケーキ」370円（税込）285キロカロリー



タリーズのキャラクター「ベアフル」が満月になったようなデザイン。丸いケーキの表面には、ベアフルの顔が焼き印されています。表情がとてもかわいらしく、食べる前にしばらくながめて癒やされていました。

フォークを入れると、ケーキ生地はしっとりとした食感。中には、カスタードテイストのクリームが入っています。ほんのり甘く、ふんわり軽い口あたりでした。

甘じょっぱいみたらしソースと白玉が楽しい「もちもちみたらし団子ラテ」に、ベアフルの表情に癒やされる「お月見ベアフルのスチームケーキ」。タリーズのお月見メニューで、すっかり秋気分になりました。今度は、「もちもちみたらし団子シェイク」も試してみたいです。

（文＝minto）