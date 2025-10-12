¡ÚÉÍÌ¾¸Ð¥Ü¡¼¥È¡¡¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥«¥Ã¥×¡ÛÅÚ»³ÂîÌé¤¬Æâ½õ¤Î¸ù¤ËÂç´¶¼Õ¤ÎÍ¥½Ð
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÉÍÌ¾¸Ð¡ÖÀÅ²¬Ä«Æü¥Æ¥ì¥Ó¡¡¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥«¥Ã¥×¡×¤Î5ÆüÌÜ¤¬12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Í¥¾¡Àï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·èÄê¤·¤¿¡£½àÍ¥10R¤Ç4¥«¥É¶¯¹¶¤«¤é¡¢2Mº¹¤·ÊÖ¤·¤ÎµÕÅ¾·à¤ÇÅçÀî¸÷ÃË¤òÂà¤±¤¿ÅÚ»³ÂîÌé¡Ê38¡áÊ¡°æ¡Ë¤¬Í¥½Ð°ìÈÖ¾è¤ê¡£¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¡£¥¹¥ê¥Ã¥È¤ÎÂ¤¬¤¤¤¤¡×¤È»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡º£Àá¤Ï8·î¤ÎÅöÃÏ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ºÊ¡¦Æ£Æ²Î¤¹á¤«¤é¡¢¤½¤Î»þ¤Ë´¶¿¨¤ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿¥Ú¥é¥²¡¼¥¸¤ò¼ø¤±¤é¤ì¤¿¡£º£Ç¯2·î¤Î¤«¤é¤Ä°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÍ¥½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡ÖÂç¶¶¡Ê½ã°ìÏº¡Ë¤µ¤ó¤â¤³¤Î¥²¡¼¥¸¤Ç¥Ú¥é¤òÃ¡¤¤¤Æ¤«¤éÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡£º£Àá¤Ï±ü¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È°¦ºÊ¤ËºÇ·ÉÎé¡£¡Ö±ü¤µ¤ó¤â»°¹ñ¡Ê¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ3Days¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥Ð¥È¥ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Í¥¾¡¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
¡¡13Æü¡¢12RÍ¥¾¡Àï¤â½àÍ¥¤ÈÆ±¤¸¤¯3¹æÄú¡£ÀÖ¤¯Ç³¤¨¤ëÆ®»Ö¤ÇÄ©¤à¡£