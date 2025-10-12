◇MLBナ・リーグ地区シリーズ第5戦 ブリュワーズ3-1カブス(日本時間12日、アメリカンファミリー・フィールド)

カブスは日本時間12日、敵地ブルワーズ戦に1-3の敗戦。対戦成績が2勝3敗となり、地区シリーズ敗退が決定しました。

試合後、カブスを率いるクレイグ・カウンセル監督は、「まず、ブルワーズにおめでとうを言いたい。彼らは非常に優れた野球チームであり、ワールドシリーズ進出の権利を勝ち取るに値するチームだ。素晴らしいチームだ」と、第一声で敵軍を称賛。

今の心境には、「悲しいです。このチームはシカゴ・カブスのユニフォームに恥じない多くのことを成し遂げたと考えています」と話しました。

試合は、1点ビハインドの2回に4番の鈴木誠也選手がポストシーズン3本目となる同点ソロ本塁打を記録。しかし、4回、7回とソロホームランを浴び、カブスの追い上げは叶いませんでした。

1-2で迎えた6回には、3番手のアーロン・アシュビー投手から安打と死球で好機をつくりますが、3番のカイル・タッカー選手がアウトコースいっぱいのストレートに空振り三振。

1アウトからチャド・パトリック投手がマウンドに上がり、鈴木選手はレフトへ大飛球もスタンドにあと一歩届かず。続くイアン・ハップ選手と抑えられました。

指揮官は「アシュビーはタッカーに対して3-2からかなり良い球を投げた。コーナーの低めに鋭く決まった。厄介な球だった」と話し、「セイヤはパトリックに対して確かに良い打席だった。セイヤは今夜ずっと良い打席を続けていた。」と鈴木選手を評価。

その上で、「相手の投球は非常に良かった。いや、絶品だった。我々は全く及ばなかった。我々が彼らの計画を乱せたのは、おそらく6回だけだ。それ以外のイニングでは、彼らは本当に素晴らしい仕事をした」と、9回1失点に抑え込まれた相手投手陣に賛辞を送りました。