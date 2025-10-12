リングでは“支配”に苦しむ日本人女子レスラーが、遠征先で見せたのはまるで別人の微笑み。艶やかなオフショットにファンは「美しすぎる」「まるでアニメの主人公」と騒然。激しい抗争の裏で垣間見せた素顔が話題を呼んでいる。

【画像】日本人美女が“ひっそり微笑む”妖艶オフショット

WWEの人気女子スーパースターが、遠征先のオーストラリアからXを更新。アスカによる支配を描くストーリーラインの暗雲とは裏腹に、妖艶なオフショットがファンの話題をさらっている。

投稿では、カラフルな壁画の前で微笑むセルフィーを公開。青紫の髪が風に舞い、豹柄のパンツを合わせた姿が印象的だ。カンガルー柄のストリートアートと調和するように佇む全身ショットや、青空を背景に鍛え抜かれた腹筋を見せたアップショットも披露している。

現在、元同門のイヨ・スカイとの抗争が激化している中、「カブキ・ウォリアーズ」として長年信頼を寄せるアスカの“精神的支配”が強まるなど、苛烈なストーリーの合間に見せた貴重な一幕となった。

ファンもこの投稿に即反応。「めちゃくちゃ美しい」「アニメのキャラクターが実体化したみたい」といった称賛に加え、このところミーム化しているアスカの叫び「カイリィィィィ！！！」や「アスカに見つからないように気をつけて！」といったイジり系コメントも多数寄せられた。

一方で、オーストラリア・パースで開催された「クラウン・ジュエル」では、アスカとのコンビで激闘を繰り広げるも、リア・リプリー＆イヨ・スカイ組に敗北。アスカへの攻撃を身代わりで受ける場面もあり、「リップタイド」「ムーンサルト」の連続攻撃に沈んだ。今後、“戦犯”としてアスカとの関係に亀裂が生じる可能性もあり、ファンの間では去就を案じる声が相次いでいる。いずれにせよ、次の展開から目が離せない。

