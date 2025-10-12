「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファーストＳ・第２戦、ＤｅＮＡ７−６巨人」（１２日、横浜スタジアム）

巨人は初回に佐々木の先頭打者本塁打、中山の３ラン、戸郷の中前適時打で幸先よく５点を先制したが、先発の戸郷が直後に佐野に２ラン、石上に３ランを浴び、初回で両軍が５点を奪い合う乱戦となった。

阿部監督は七回途中から大勢、八回１死一、三塁の場面では守護神・マルティネスを投入する勝負手を繰り出し、両右腕が起用に応える無失点投球。延長十一回には佐々木の適時打で一時勝ち越したが、田中瑛が林に同点を許すと、蝦名にはサヨナラ打を浴びて２連敗となり、今季が終了した。

阿部監督は「勝たせてあげたかったけど。総力戦で素晴らしい試合だったと思うし。敗戦の責任は僕にあるんで、何が足りなくて勝てなかったのか自問自答したい。野球って恐ろしいなって。それだけですよね」と語った。

ＳＮＳではまさかの大逆転サヨナラ負けに巨人ファンの嘆きが渦巻き、「初回５点取って負けるか？」「去年に続いてＤｅＮＡにやられた。もうＤｅＮＡとのＣＳは嫌だ」「戸郷は最後まで立ち直れなかったね。来年も心配」「これで岡本がいなくなったら優勝厳しいね」「隙を見せたら負ける典型的な試合」「俺の今年もこれで終了」「みんな、お疲れ、また来年！」といった反応であふれ返った。