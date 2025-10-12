バッグにじゃらっと付けたい！【ローリーズファーム】デザイン大優勝♡「キーチャーム」

バッグの“じゃら付け”人気が続くなか、これから買い足すなら【ローリーズファーム】が狙い目。リップボトルや鍵などをモチーフにした、ユニークなデザインの「キーチャーム」が登場。コインやアクセサリーなどの小物を入れられる実用性も備わったキーチャームは、何種類も大人買いしたくなるかも。

デザイン大優勝かも！ 一目惚れ級に可愛いキーチャーム

【ローリーズファーム】「リップボトルフウキーチャーム」\1,190（税込）

リップボトルをモチーフにした、遊び心を感じられるデザインが魅力的。ハートやボールのカラフルなビーズもアクセントになり、1つ付けるだけで存在感を発揮。バッグだけじゃなく、パンツのベルトループにアクセサリー感覚で付けると、おしゃれ度がアップしそうです。

錆にくくて強度も◎ 大人に似合うキーチャーム

【ローリーズファーム】「リングキーチャーム」\880（税込）

ワイヤーのキーホルダーにキーリング2つ、キーモチーフを1つ付けたスタイリッシュなデザインが魅力。シンプルかつ洗練された印象を与えるキーチャームは、大人も取り入れやすそう。公式オンラインストアによると「ワイヤー部分はステンレス素材なので錆にくく、強度にも優れています」とのこと。デイリーコーデに気兼ねなく使えて、長く愛用できそうです。

コインを可愛く持ち運べて取り出しやすい

【ローリーズチャーム】「ロゴコインケースキーチャーム」\880（税込）

ニュアンス感のあるロゴデザインと、カラフルな色づかいがおしゃれで可愛いキーチャーム。バッグに付けるとトレンド感がアップするだけじゃなく、小銭をサッと取り出せるという、実用性が備わっているのも嬉しいポイント。カジュアルコーデと相性が良さそうなので、ジーンズのベルトループに付けるのもおすすめです。

小物入れにも便利！ レトロっぽ可愛いエポ柄キーチャーム

【ローリーズファーム】「miniケースキーチャーム」\1,490（税込）

どこか懐かしさを感じられるデザインが、エモ可愛いエポ柄キーチャーム。深さのあるボックス型チャームを開けると、ピアスやリングなどの小物収納にも活用できます。同じデザインのキーホルダーも販売されているので、お揃いで付けたり、プレゼントにするのもいいかも。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

writer：mana.i