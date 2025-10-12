今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、お風呂で体を洗われてご立腹になった姉妹猫ちゃんたち。飼い主さんにしっかり洗ってもらってさっぱりとした猫ちゃんたちでしたが、本猫たちは激おこだったそうです。投稿はXにて、87万回以上表示。いいね数は4.5万件を超えました。

【写真：猫をお風呂で洗ったら……】

おのれ！なんてことを！

今回、Xに投稿したのは「三毛猫姉妹くきくらと飼主の道」さん。登場したのは、猫のクラッカーちゃんとクッキーちゃんです。

その日、飼い主さんはクラッカーちゃんをお風呂で洗ってあげたそうです。日頃の汚れがキレイさっぱり落とされ、スッキリしたクラッカーちゃん。ですが、当の本人は大変ご立腹。何せ猫はお風呂で洗われるのが大嫌い。びしょびしょになったクラッカーちゃんは飼い主さんに向かってシャー。まるで「おのれ！なんてことを！」と叫んでいるみたいです。

そして、びしょびしょになったのはクラッカーちゃんだけではありません。一緒に暮らしている姉妹猫のクッキーちゃんも同じく洗ってもらったとのこと。当然、クッキーちゃんも飼い主さんに向かって「アホんだらー！」と叫んでいたそうです。猫ちゃんたちのためにしたことなのに…飼い主はツラいですね。

お風呂でご立腹なクラッカーとクッキーちゃんにX民も爆笑

体を洗われてご立腹だったクラッカー＆クッキーちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「その顔···忘れニャイからニャ」「よくもビショビショにしたなｯｯ！」「激おこですね。なだめるのが大変そう」「お怒りのお顔まで可愛いですね」などの声が多く寄せられていました。本人たちにとっては散々だったかもしれませんが、その一部始終の様子は多くの方に笑いと癒しを届けてくれたようですね。

Xアカウント「三毛猫姉妹くきくらと飼主の道」では、猫のクラッカー＆クッキーちゃんとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。可愛さ満点な猫ちゃんたちの投稿は見ているだけで癒されます。

写真・動画提供：Xアカウント「三毛猫姉妹くきくらと飼主の道」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。