ÁÇ¼ê¤ÇÉï¤Ç¤é¤ì¤Ê¤¤ÊÝ¸îÇ¢ª°¦¾ð¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤¿·ë²Ì¡Ä»×¤ï¤º´¶Æ°¤¹¤ë¡Ø¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¡Ù¤ËÈ¿¶Á¡ÖÀ¼¤È´é¤Î¥®¥ã¥Ã¥×£÷£÷¡×¡Öµ¤»ý¤ÁÅÁ¤ï¤ë¤ó¤À¤Í¡×
¤Ê¤«¤Ê¤«¿Í¤Ë´·¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊÝ¸îÇ¤Î¡Ö¤¿¤³¤ä¤¡×¤¯¤ó¡£¤Ê¤Ç¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È°ú¤ÃÁß¤¤¤¿¤ê¡¢³ú¤â¤¦¤È¤·¡¢¼ª¤â·Ù²üÂÖÀª¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤¬°¦¾ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤·Â³¤±¤¿·ë²Ì¡¢¤È¤¦¤È¤¦¥Ç¥ì¤ëÆü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤«¡ª
¤½¤ÎÊÑ²½¤ò¸«¤Æ¡ÖÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Î°¦¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È´¶Æ°¤·¤¿¿Í¡¹¤¬¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù²üÂÖÀª¤Î¤¿¤³¤ä¤¤¯¤ó
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤Í¤³¤¿¤Þ°Ã¡Ù¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÝ¸îÇ¤Î¤¿¤³¤ä¤¤¯¤ó¤¬¤À¤ó¤À¤ó¤È¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¯»Ñ¡£
¤¿¤³¤ä¤¤¯¤ó¤Ï¡¢»ÒÇÊÝ¸îÍ½Äê¤ÎÊá³Í´ï¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç¤È¤Î¤³¤È¡£Êá³Í¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï²¼È¾¿È¤Ï¥Ï¥²¤Æ¤¤¤Æ¡¢ç¯æù±ê¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£ÅêÌô¤Ê¤É¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¸î15ÆüÌÜ¤Î¤¿¤³¤ä¤¤¯¤ó¡£¤Þ¤À°ú¤Ã¤«¤«¤ì¤¿¤ê³ú¤Þ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥ß¥È¥ó¤Ç¤Î¥Ê¥Ç¥Ê¥Ç·±Îý¤ò³«»Ï¤·¤¿¤½¤¦¡£¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¤·¡¢Å¨°Õ¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤«¡£
¤¿¤³¤ä¤¤¯¤ó¤Ï·Ù²ü¤Ç¼ª¤ò¥Ú¥¿¥ó¥³¤Ë¤·¡¢Ó¹¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤Ç¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¡£
¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥Õ¥©ー¥ë¥É¤Î¤è¤¦¤Ë´é¤¬¤Þ¤ó¤Þ¤ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¿¤³¤ä¤¤¯¤ó¡£ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡£
°§»¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ª
ÊÝ¸î16ÆüÌÜ¡£¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤¬°§»¢¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤À¼¤ÇÊÖ»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤«¡ª ¤³¤ì¤Ïµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ½´¶¡£
¥±ー¥¸¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤ë¤È¤Þ¤À·Ù²ü¥âー¥É¡£¥Ù¥Ã¥É¤òÀ°¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤«¡£¤À¤±¤É¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤Î°ÒÎÏ¤ÏÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¯¤·¤º¤Ä¿´¤òµö¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡©
º£Æü¤â¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ï¥Ê¥Ç¥Ê¥Ç·±Îý¡£Ó¹¤êÀ¼¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ê¥Ç¥Ê¥Ç¤Ëµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤ÊÆ°ºî¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¼ª¤âºòÆü¤è¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
ÆÍÁ³¤Î¥Ç¥ì¡ª
¤Ê¤Ç¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤¿¤³¤ä¤¤¯¤ó¤ÎÉ½¾ð¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ï°Â¿´¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤À¤È¡¢¤¿¤³¤ä¤¤¯¤ó¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤ª¿¬¤ò¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤¿¤³¤ä¤¤¯¤ó¡ª Ç¤¬¤ª¿¬¤ò¾å¤²¤ë¤È¤¤Ï°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤Ç¤Æ¤Û¤·¤¤¥µ¥¤¥ó¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤ÏÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¥Ê¥Ç¥Ê¥Ç¤ËËþÂ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤¿¤³¤ä¤¤¯¤ó¡£¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÄÌ¤¸¤¿¤Î¤À¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤â¡Ö¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¢ö¡×¡Ö¤Í¤³¤¿¤Þ°Ã¤µ¤ó¤Î¤á¤²¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÉ¬¤ºµ¤»ý¤ÁÅÁ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô¤Ç¡¢¹ÔÀ¯¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤éÊÝ¸îÇ³èÆ°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤Í¤³¤¿¤Þ°Ã¡Ù¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤Í¤³¤¿¤Þ°Ã¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿Ç¤¬¤º¤Ã¤È¤Î¤ª¤¦¤Á¤Ø¤Î±ï¤¬·ë¤Ð¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
