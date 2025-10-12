もっと早く知りたかった（涙）【シャトレーゼ】おやつに食べたい♡「スイーツ・アイス」

自分へのご褒美おやつに【シャトレーゼ】の「スイーツ・アイス」を選んでみるのはいかが？ 手軽に食べられるものから贅沢感を満喫できそうなものまで揃った、多彩なラインナップが魅力で、思わず目移りしてしまいそう。その中から今回は、季節限定品を含めたイチオシのスイーツ & アイスをピックアップします。

濃厚な餡が楽しめる！？「熊本県産ゴールドスイート 焼き芋パイ」

焼き菓子好きな人におすすめしたいこちら。ワンハンドで手軽に食べられそうなパイには、熊本県産のゴールドスイートを「贅沢に使用した濃厚な餡」（公式サイトより）が包まれています。さらに、隠し味として芋焼酎が使われた本格派で、大人のおやつにぴったり。季節限定なので、店頭で見かけた際はぜひお見逃しなく。

クリームたっぷり感が嬉しい！「スペシャル苺ショート」

シャトレーゼでは定番人気の「スペシャル苺ショート」。厚みのあるスポンジにクリームをたっぷりと絞った贅沢感がたまりません。苺はトッピングのみならず中にもサンドされており、ごろっとしていて味わい & 食感の存在感もありそう。自分へのご褒美に選んでみて。

コーンタイプで味わえる「チョコマカレッタ ザ ビターキャラメルソフト」

コーンタイプで食べ応えがありそうなこちらのアイス。ビターなキャラメルアイスにパリパリチョコがマーブル状に入っており、食感の良さが癖になるかも。贅沢な味わいが満喫できそうな季節限定のアイスで、優雅なひとときを過ごしてみては？

まとめ買いもおすすめ！「アイスキャンディー ソーダ 6本入」

@mame48goさんが「シャトレーゼ一番のコスパのよいアイスがコレ！」と紹介するこちら。6本入りで\194（税込）のソーダアイスは、まとめ買いにもうってつけです。サッと食べやすいバータイプのお手軽感も魅力的。「ソーダ味に柑橘系の風味が効いていて、後味はとにかくすっきり」とのこと。食後のお口直しにもおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mame48go様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino