山登りで疲れ切ったわんこがお風呂に浸かったら…！？気持ちよさが限界突破した光景が可愛すぎると反響を呼んでいます。話題の投稿は、記事執筆時点で28.1万回再生を突破し「良い顔してるねー」「かわいすぎ♡」「溶けてる…！？」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：山登りから帰ってきた犬が『お風呂に浸かった』結果→限界を迎えてしまい…気持ちよすぎて『溶けてしまう光景』】

山登り後、大好きなお風呂に浸かると…！？

Instagramアカウント「pino0104s」に投稿されたのは、トイプードルの「ピノ」ちゃんがお風呂に浸かっている光景。この日、初めての山登りをしたピノちゃんをキレイにするため、飼い主さんはお風呂に入れたといいます。

茶色く濁ったお湯はピノちゃんが頑張って歩いた証。たくさん歩いてよっぽどお疲れなのでしょう、湯船に浸かっている体は傾き、つぶらなお目目も半分以上閉じてしまっていたとか。

意識を失いかけたピノちゃんがお湯にダイブしてしまいそうな姿は、思わず『あぶない…！』と声が出てしまいそうになる光景だったとか。

気持ちよすぎてトロ～ン♡

時おり白目になりながらも必死に眠気と格闘するピノちゃん。あまりに気持ちよすぎてトロ～ンと溶けそうな姿は微笑ましい限り。

実はお風呂が大好きだというピノちゃん、本格的に眠ってしまうと強制終了となってしまうため必死に耐えているのだといいます。人間の子どものように眠すぎて舟を漕ぐピノちゃんの姿は、多くの人に優しい笑いを届けたのでした。

この投稿にホッコリした人は多いようで「笑っちゃいました」「もーかわいすぎ！」「中は人ですか！？」などのコメントが寄せられています。

グルル…！おやつは離しません！

お風呂では溶けてしまいそうなほどウットリしていたピノちゃんですが、意外な一面も別投稿に紹介されています。カミカミする新しいおやつを前に大興奮のピノちゃん。頃合いを見て回収しようとしたのですが…！？

『グルル…！』と低い唸り声をあげる愛犬に飼い主さんも驚きを隠せなかったとか。というのも、普段は温厚を絵にかいたような大人しいピノちゃん。眠っていた本能が目覚めた瞬間だったのかもしれません。

その日は大切に抱えて眠り、その後も肌身離さず持ち歩いているそうですよ。ふわふわの愛くるしい姿とのギャップが堪らないピノちゃんなのでした♡

Instagramアカウント「pino0104s」には、ピノちゃんの愉快な日常が紹介されています。大好きな入浴シーンも必見です♡

写真・動画提供：Instagramアカウント「pino0104s」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております