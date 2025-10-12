小さい女の子が「超大型犬」をお散歩させてみたら…？ふたりのふれあいが微笑ましすぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で33万2000回再生を突破し、「みんな楽しそう！」「女の子よりデカいｗ」といったコメントが寄せられています。

【動画：小さい女の子が『超大型犬』をお散歩させた結果…ふたりのふれあいが『微笑ましすぎる』】

お散歩できるかな？

Instagramアカウント「guradayo」に投稿されたのは、小さい女の子が超大型犬のグレートピレニーズ「ダンボ」くんをお散歩させてみた時の様子。女の子は、犬たちのことを好きだと言っていてくれたのだそう。

並ぶと女の子よりだいぶ大きなダンボくんですが、ママ曰く「小さな子供にも慣れてきた」とのこと。ダンボくんはゆっくりと歩いて、ちゃんとお散歩ができている様子。

「もふもふ祭り」開催！

先輩犬のドーベルマン「デューク」くんも隣でふたりを護衛しながら、まったりと進んでいくお散歩。2匹は、女の子のペースに合わせていつもよりゆっくりと歩いてくれたんだとか。

しばらくするとデュークくんは足を止め、女の子とダンボくんをそっと見守ります。お利口さんにお散歩できたダンボくん、お兄ちゃん犬の「グラ」くんもやってきて、次はみんなで「もふもふ祭り」に突入。

広がる幸せ空間

周りにいた子たちも集まって、もふもふを感じながらみんなでナデナデ。女の子は完全にもふもふに体を委ねていて、微笑ましすぎる幸せ空間が広がっています…！

お利口さんに、上手にお散歩ができたダンボくん。たくさんのふれあいともふもふボディで、みんなをほっこりさせてしまうダンボくんなのでした。

投稿には「みんな楽しそう！」「女の子よりデカいｗ」「私も会いたい」「幸せな顔してる」「微笑ましすぎる」「もふもふ祭り参加希望！」といったコメントが寄せられています。

ダンボくんたちの賑やかな日常は、Instagramアカウント「guradayo」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「guradayo」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。