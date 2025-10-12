¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ë·ø¼éÂ®¹¶ºÆ¤Ó¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼´ÆÆÄ²òÇ¤¤Ê¤é¸åÇ¤¤Ï¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥À¥¤¥·»á¤Ë¡©
7°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿ºòµ¨¤È¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æ¡¢¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëº£µ¨¤Î¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡£
¥Ì¡¼¥Î¡¦¥¨¥¹¥Ô¥ê¥È¡¦¥µ¥ó¥ÈÁ°´ÆÆÄ¤«¤é¥¢¥ó¥¸¥§¡¦¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼¿·´ÆÆÄ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï7»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ17°Ì¡¢¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï9»î¹çÇòÀ±¤¬¤Ê¤¤¶ì¤·¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼´ÆÆÄ¤Ë¤Ï²òÇ¤¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¤ÏÆ±¤¸¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Õ¥é¥à¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¥Þ¥ë¥³¡¦¥·¥¦¥Ð´ÆÆÄ¤Î¾·æÛ¤¬±½¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¡ØBBC¡Ù¤Ï¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥À¥¤¥·»á¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Î²ÄÇ½À¤òÊó¤¸¤¿¡£
¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥óÂàÃÄ¸å¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Î¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Î´ÆÆÄ¤ÎÀÊ¤¬¶õ¤¤¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¸åÇ¤¸õÊä¤È¤·¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤½¤Î»Å»ö¤Ë¶½Ì£¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥À¥¤¥·»á¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤é¤·¤¤·ø¼éÂ®¹¶·¿¡£Á°Ç¤¤Ç¤¢¤ë¥¨¥¹¥Ô¥ê¥È¡¦¥µ¥ó¥È»á¤È¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ý¤ò¹¥¤à¸½ÂÎÀ©¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£