¥í¡¼¥Þ¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿35ºÐMF¤Î¿·Å·ÃÏ¤ÏÌ¤¤À¤Ë·è¤Þ¤é¤º¡Ä¡Ä¡¡¡Ö¤¢¤È1¡¢2Ç¯¤Ï¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¥ê¥è¥ó¤ä¥í¡¼¥Þ¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿¸µ¥Ü¥¹¥Ë¥¢¡¦¥Ø¥ë¥Ä¥§¥´¥Ó¥ÊÂåÉ½MF¥ß¥é¥ì¥à¡¦¥Ô¥ã¥Ë¥Ã¥Á¤Ï¸½ºß¥Õ¥ê¡¼¤À¡£
35ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿Æ±Áª¼ê¤Ï2021Ç¯²Æ¤Ë¥Ù¥·¥¯¥¿¥·¥å¤Ø¥í¡¼¥ó°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢ÍâÇ¯¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤òÂàÃÄ¡£¤½¤Î¸å¤ÏUAE¤Î¥·¥ã¡¼¥ë¥¸¥ãFC¤ò·Ð¤Æºò²Æ¥í¥·¥¢¤ÎCSKA¥â¥¹¥¯¥ï¤Ø°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¬¡¢º£²Æ¤ËÆ±¥¯¥é¥Ö¤òÂàÃÄ¡£¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¼¡¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ìµ½êÂ°¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¸½Ìò°úÂà¤ò·èÃÇ¤¹¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÇ¯Îð¤ËÃ£¤·¤¿¥Ô¥ã¥Ë¥Ã¥Á¤À¤¬¡¢¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤È1¡¢2Ç¯¤Ï¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ÌòÂ³¹Ô¤Ë°ÕÍßÅª¤ÊÍÍ»Ò¤À¡£
35ºÐ¤ÈÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ô¥ã¥Ë¥Ã¥Á¤À¤¬¡¢³Î¤«¤Ê¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¥¯¥é¥Ö¤âÂ¿¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¿·Å·ÃÏ¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£