23-24¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡¡3Éô¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥ë¡¼¥È¥ó¡£¿·»Ø´ø´±¸õÊä¤Ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥ë¥·¥ã¡¼»á
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÌ¾Ìç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤âÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥ë¥·¥ã¡¼»á¡£
°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤Ï10-11¥·¡¼¥º¥ó¤ÎCL¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÀï¡£2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î°ìÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥¦¥£¥ë¥·¥ã¡¼»á¤Ï¡¢¤½¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÁê¼ê¤Ë°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Èà¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï²ø²æ¤¬Â¿¤¯¡¢¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·ºÍ¤Ï2022Ç¯¤Ë30ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤Ç°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¸å¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¥Î¥ê¥Ã¥¸¤Ë°Ü¤ê¡¢2»î¹ç¤Î»ÃÄê´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¦¥£¥ë¥·¥ã¡¼»á¤Ï¸ÅÁã¤Ç¤¢¤ë¥ë¡¼¥È¥ó¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
23-24¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤òÉñÂæ¤ËÀï¤Ã¤¿¥ë¡¼¥È¥ó¤À¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÄãÌÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢3Éô¥ê¡¼¥°¤ËÁêÅö¤¹¤ë¥ê¡¼¥°1¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£µ¨¤Ï11»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ11°Ì¤ÈÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢6Æü¤Ë¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¥à¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÁ°´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥£¥ë¥·¥ã¡¼»á¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ËÍè¤ëÁ°¤Ï¥ë¡¼¥È¥ó¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì°ÊÍè¤ÎÉüµ¢¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£