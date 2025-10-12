◇セCSファーストステージ第2戦 巨人6―7DeNA（2025年10月12日 横浜）

巨人のリチャード内野手（26）は6回にポストシーズン（PS）初安打となる中前打を放ったが、4打数1安打2三振。延長11回のチャンスで代打・坂本を出されて途中交代となり、CS敗退の瞬間をベンチで迎えた。

この日は初戦から打順が1つ下がって「8番・一塁」で先発出場。初回の第1打席は遊ゴロが敵失を誘発して出塁し、3回の第2打席は直球に空振り三振、6回の第3打席は中前打、9回の第4打席はフォークボールに空振り三振だった。

初回に5点ずつ取り合うも、その後はお互い無得点でこう着状態。5―5のまま迎えた延長11回、1死三塁で打席が回ると、代打・坂本を送られて途中交代となった。

8回の一塁守備では大勢のスピードあるけん制球を捕球できず（記録は大勢の悪送球）、一塁走者の二塁進塁を許してしまう場面も。

初戦では、2回1死二、三塁の先制機に二飛に倒れるなど2試合で6打数1安打3三振だったリチャード。5月にソフトバンクから加入し、レギュラーシーズン77試合で11本塁打を放った打棒を発揮することはできなかったが、この経験と悔しさは来季にきっとつながるはずだ。