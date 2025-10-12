お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜（42）が12日までに更新されたYouTubeチャンネル「向井長田のくるま温泉ちゃんねる」に出演。華麗な愛車遍歴を告白した。

動画では「チョコレートプラネット」長田庄平。「パンサー」向井慧と「ルノー」新型CAPTURに乗ってドライブ。近藤は、初めて化購入した車がフォルクスワーゲンのビートルだったことを明かし、その後、日産のJUKEに乗り換え。さらにレクサスNX、同時にアウディのオープンカーを所有していたという。

思い入れの強い車としてアウディのオープンカーを挙げたが、買い換えた理由も説明。「2シータ−だったから、ガンバレルーヤとかと一緒に帰るときに2人を乗せられない。ガンバレルーヤは2人で一つだから、それは…と思って、5人乗れるやつにした」と明かした。

向井から「ガンバレルーヤの送迎用なんすか？どういうこと？」とツッコミを受けると、「家が近くて。一緒に帰りたいのに、2シーターだから1人を選ばないといけない。それは酷じゃない」と語っていた。

また、新車購入を検討していることも明かし「後ろをもう少し広くしたい。人と車に乗っているのがすごい好きなのよ」としていた。