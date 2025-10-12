ÃËÀ¡Ê83¡Ë¤Î¼ó¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¤¿¤«¡Ä½÷¡Ê23¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡¡ÃËÀ¤Ï»àË´¡¡Ê¼¸Ë
12Æü¸á¸å¡¢Ê¼¸Ë¸©Æôºê»Ô¤Î½»Âð¤Ç83ºÐ¤ÎÃËÀ¤Î¼ó¤ò¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢23ºÐ¤Î½÷¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊ¼¸Ë¸©Æôºê»Ô¼ã²¦»û¤Î½»Âð¤Ç¡¢12Æü¸á¸å1»þÈ¾¤´¤í¡¢¡Ö¹âÎð½÷À¤¬·ì¤Þ¤ß¤ì¤Î¾õÂÖ¤Ç¡Ø110ÈÖÄÌÊó¤·¤Æ¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤¬¸½¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢ÄÌÊó¤òµá¤á¤¿½÷À¤ÎÉ×¤Î¿¹¾¾²Å¿Æ¤µ¤ó¡Ê83¡Ë¤¬¼«Âð¤Î1³¬¤Ç¤¦¤Ä¤Ö¤»¤Î¾õÂÖ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢½÷¤¬ÊñÃú¤Ç¿¹¾¾¤µ¤ó¤Î¼ó¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½÷¤Ï¶á¤¯¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÌÀÀÐ°¦²ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê23¡Ë¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¹¾¾¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀÀÐÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£