ÀîÅçÌÀ¡¡¿Íµ¤¸åÇÚ·Ý¿Í¤ÎàÈÚ¹Ôá¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ì¡Ö²¿¤Ê¤ó¥Þ¥¸¤Ç¡©¡¡¥Þ¥¸¤Ç46¡¢¤¢¤ì¡©¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖóÊÎÛ¡×ÀîÅçÌÀ¤¬£±£²ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡ÖÀîÅçÌÀ¤Î¤Í¤´¤È¡×¤Ë½Ð±é¡£¿Íµ¤¸åÇÚ·Ý¿Í¤ÎàÁÆÁêá¤òË½Ïª¤·¥Ö¥Á¥®¥ì¤¿¡£
¡¡ÀîÅç¤Ï¡Ö¥Í¥´¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î¤³¤Ê¤¤¤ÀÈäÏª±ã¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Í¡¢¤½¤ì¤Î»Ê²ñ¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Î¤è¡×¤È²óÁÛ¡£¸åÇÚ¤Î¥Í¥´¥·¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ï¼ã¤¤¤³¤í°û¤ß¤ÎÀÊ¤Ç¡¢¡Ö¤ªÁ°¤¬·ëº§¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢²¶¤¬¥¿¥À¤Ç»Ê²ñ¤·¤Æ¤ä¤ë¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¤òÀîÅç¤Ï¡Ö²¶¤¬»Ê²ñ¤·¤Æ¡¢¾Ð¤¤ÈÓ¤È¤«ÀéÄ»¤È¤«¥Ð¥¡¡Á¤Ã¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤Á¤ã¤ó¤È¥®¥ã¥éÊ§¤Ã¤¿¤é£±£°£°£°Ëü¤°¤é¤¤¤ä¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¾Ú¸À¡£¡Ö²¶¤â£²»þ´Ö»Ê²ñ¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥®¥ã¥é¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤è¡£¤¤¤é¤ó¤±¤É¡¢¡Ø¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢¤ª¼ÖÂå¤Ç¡Ä¡Ù¤Ã¤ÆÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¤¤ë¤ä¤ó¡£Îéµ·¤ä¤«¤é¡£¤Þ¤º¤³¤ì¡¢¥Í¥´¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¡¢ÌóÂ«¤ä¤«¤é¡×¤È¾¯¡¹¤Î°ãÏÂ´¶¤Ï´¶¤¸¤Ä¤Ä¡¢Ìµ»ö¤Ë¼°¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¸åÆü¡¢»ö·ï¤¬¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¶¦±é¤·¤¿ºÝ¡¢¼ýÏ¿½ª¤ï¤ê¤Ë³Ú²°¤Ëµ¢¤í¤¦¤È¤¹¤ëÀîÅç¤ò¥Í¥´¥·¥Ã¥¯¥¹¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤ÆÍè¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÀîÅç¤Ï¡Ö¥Í¥´¤¬¡Ø¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢·»¤µ¤ó¡£¤¢¤ìÅÏ¤·Ëº¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¾®¤µ¤¤ÉõÅû¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÅÏ¤µ¤ì¤Æ¡£¡Ø¤â¤¦¤¨¤¨¤Î¤Ë¡Ù¤È¡£¡Ø¤Ç¤â¡¢Âç¿Í¤ä¤«¤é¡¢±ü¤µ¤ó¤¬²¿¤«¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¤ä¤í¤Ê¡Ä¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢²Èµ¢¤Ã¤ÆÉõÅû³«¤±¤¿¤é¡¢¥Þ¥¸¤Ç¡Ø¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥ó¤Î¥·¡¼¥ë¡Ù¤ä¤Ã¤Æ¤ó¡×¤ÈÊò¤ì¤¿¸ýÄ´¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¦±é¼Ô¤¬ÂçÇú¾Ð¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ÀîÅç¤Ï¡Ö²¿¤Ê¤ó¡©¡¡¤³¤ì²¿¤Ê¤ó¥Þ¥¸¤Ç¡©¡¡¥Þ¥¸¤Ç£´£¶¡¢¤¢¤ì¡©¡¡¥¥é¥¥é¤Ê¥ì¥¢¤Î¡£¤¤¤ä¡¢¤ªÁ°¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²ÁÃÍ¤¢¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤ó¤±¤É¡ª¡¡¤½¤ìÀäÂÐ¡¢£±£°Ëü¤°¤é¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ä¤ó¡×¤È¸åÇÚ¤ÎÈÚ¹Ô¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£