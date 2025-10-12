¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡Û¿û¸¶Í³Àª¡¡¥Ö¥ì¡¼¥á¥óÆ±Î½£Ç£ËÄ¹ÅÄßº¤ÎÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê´õË¾¡Ä¥É¥¤¥ÄÂåÉ½ÁªÂò¤Î²ÄÇ½À¤â
¡¡¥É¥¤¥Ä£±Éô¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤ÎÆüËÜÂåÉ½£Ä£Æ¿û¸¶Í³Àª¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î£Ç£ËÄ¹ÅÄßº¡Ê£²£±¡á¥É¥¤¥ÄÌ¾¡¢¥ß¥ª¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¿û¸¶¤Ïº£²Æ¡¢¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥É¡Ë¤«¤é¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ë²ÃÆþ¡£¥É¥¤¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ó¥ë¥È¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿Ä¹ÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÈà¤Ï¤Þ¤À£Õ¡Ý£²£±¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À·è¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î»þ¤¬Íè¤¿¤éÆüËÜ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤·èÃÇ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤ÄÄ¹ÅÄ¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î»ñ³Ê¤â»ý¤Ä¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¤«¤Í¤ÆÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡Ê£Ê£Æ£Á¡Ë¤¬Ä¹ÅÄ¤ÎÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£°ïºà£Ç£Ë¤Î·èÃÇ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¿û¸¶¤Ï¡ÖÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆñ¤·¤¤·èÃÇ¤Ë¤Ê¤ë¡£¥É¥¤¥Ä¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼Âç¹ñ¤À¤«¤é¤Í¡×¤È¡¢¤ª¤â¤ó¤Ñ¤«¤Ã¤¿¡£