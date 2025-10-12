¡Öeat humble pie¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¡Öhumble¡×¤¬¤ï¤«¤ì¤ÐÀµ²ò¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡ª¡©¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Öeat humble pie¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
Ä¾Ìõ¤·¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬ÄÌ¤¸¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¶þ¿«¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Öhumble¡×¤Ï¡Ö¸¬µõ¤Ê¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î±ÑÃ±¸ì¡£
¡Ö¸¬µõ¤Ê¥Ñ¥¤¤ò¿©¤Ù¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î´Ö°ã¤¤¤ä¼ºÇÔ¤òÇ§¤á¡¢¶þ¿«¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¡ÖAfter his mistake was pointed out, he had to eat humble pie and apologize.¡×
¡ÊÈà¤Î¥ß¥¹¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¸å¡¢Èà¤Ï¶þ¿«¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¼Õºá¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô