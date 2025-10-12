14ºÐ¤ÇÂè1»Ò½Ð»º¡¢26ºÐ¤Ç5»ù¤ÎÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´Ú¹ñ¿Í½÷À¸½¤ë¡Ä¡È»×½Õ´üÉ×ÉØ¡É¤ÏÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤«
´Ú¹ñ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë¡È»×½Õ´üÉ×ÉØ¡É¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÃæ³ØÀ¸¤Ç½é»º¤ò·Ð¸³¤·¤¿´Ú¹ñ¿Í½÷À
Íè¤ë10·î13Æü¡¢´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëMBC¡Ø¥ª¡¦¥¦¥Ë¥ç¥ó¥ì¥Ý¡¼¥È¡½·ëº§ÃÏ¹ö¡Ù¡Ê¸¶Âê¡¢°Ê²¼¡¢¡Ø·ëº§ÃÏ¹ö¡Ù¡Ë¤Ç¤Ï¡¢×Ç×Ó¤¦»×½Õ´ü¤Î»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤Î¡È»×½Õ´üÉ×ÉØ¡É¤ÎÏÃ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
26ºÐ¤Ë¤·¤Æ5¿Í¤Î»Ò¶¡¤Î¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èà¤é¤Ï¡¢¡Ö¼ã¤¤¤È¤¤Ë¿Æ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ì¤½Ï¤ÊÅÀ¤¬»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡×¤ÈÀº¿À²Ê°å¤Î¥ª¡¦¥¦¥Ë¥ç¥ó¤òË¬¤Í¤¿¡£
¡È»×½Õ´üÉ×ÉØ¡É¤ÎºÊ¤Ï¡¢Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Î¤È¤¤ËÄ¹ÃË¤ò»º¤ó¤À¤È¹ðÇò¤·¡¢MC¤¿¤Á¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¡£·ëº§Á°¤Ë»º¤ó¤ÀÂ©»Ò2¿Í¤È¸½ºß¤ÎÉ×¤È¤Î´Ö¤Ç»º¤ó¤ÀÌ¼3¿Í¤È¡¢5¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¹â¹»»þÂå¤ËºÊ¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡È»×½Õ´üÉ×ÉØ¡É¤ÎÉ×¤Ï¡¢¡ÖÄ¹ÃË¤È¼¡ÃË¤ÎÉã¿Æ¤¿¤Á¤¬Æ¨¤²¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÈºÊ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡È»×½Õ´üÉ×ÉØ¡É¤ÎÆü¾ï¤Ï¡¢ÇöÉ¹¤Î¤¦¤¨¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç¸ýÏÀ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¡¢°¸ý¤È¹Ó¡¹¤·¤¤¹ÔÆ°¤Þ¤Çí´í°¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
Æ°²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢³«¤¤¤¿¸ý¤¬ºÉ¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ª¡¦¥¦¥Ë¥ç¥óÇî»Î¤Ï¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤¬¹Ó¤¹¤®¤ë¡£²×Î©¤Á¤ÈÅÜ¤ê¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤Ò¤É¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÉÔ¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¡¢¤ª·»¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬»×½Õ´ü¤Î¤È¤¤Ë»È¤¦¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤È¹ÔÆ°¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸·¤·¤¯»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÉ×ÉØ¤È¤â¤Ë»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë³Ø¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ÄÇ°¤¬¤Ã¤¿¡£
¹Ó¤¤¸ÀÆ°¤È¥¤¥é¤Ä¤¤¤¿ÂÖÅÙ¤Ç³§¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡È»×½Õ´üÉ×ÉØ¡É¡£²Ì¤¿¤·¤Æ2¿Í¤Ï¥ª¡¦¥¦¥Ë¥ç¥óÇî»Î¤ÎÌþ¤·¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Æ¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¤Ê¤ª¡¢MBC¡Ø¥ª¡¦¥¦¥Ë¥ç¥ó¥ì¥Ý¡¼¥È¡½·ëº§ÃÏ¹ö¡Ù¤Ï¡¢10·î13Æü22»þ50Ê¬¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷Í½Äê¤À¡£