Ê¿°¦Íü¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÌµÃã¤Ö¤ê¼õ¤±¡È26Ê¬¡É¤Çºî¤Ã¤¿¼êÎÁÍý¸ø³«¡Ö¿æÈÓ´ï¤È¥Þ¥Þ¤É¤Ã¤Á¤¬¾¡¤Ä¤«¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/12¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¿°¦Íü¤¬10·î12Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ã»»þ´Ö¤Çºî¤Ã¤¿¼êÎÁÍý¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¿°¦Íü¡¢26Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿¼êÎÁÍý4ÉÊ
Ê¿¤Ï¡ÖÍ¼Êý4»þÈ¾¤¹¤®¤Ê¤Î¤Ë¡Ø¥Þ¥Þ¡ª¤ªÊ¢¶õ¤¤¤¿¡ª²¿¤«ºî¤Ã¤Æ¡Ù¤È¥Ð¥ó¥Ó¡¼¥Î¤Ë¸À¤ï¤ì¤´¤Ï¤ó¤òÁá¿æ¤¥¹¥¿¡¼¥È¡×¡Ö¿æÈÓ´ï¤È¥Þ¥Þ¤É¤Ã¤Á¤¬¾¡¤Ä¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Í¡×¤È¿æÈÓ´ï¤ÈÄ´Íý»þ´Ö¤ÎÂÐ·è¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¥Þ¥Þ¡ª¤Ê¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡ªÁá¤¯ºî¤é¤Ê¤¤¤ÈÉé¤±¤Á¤ã¤¦¤è¡×¤È¤¤¤¦À¼±ç¤ò¼õ¤±¡¢Ä´Íý¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡ÖÁá¿æ¤21Ê¬¡ª¡ª»ä¤ÎÄ´Íý26Ê¬¡×¤È5Ê¬º¹¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Ã»»þ´Ö¤Çºî¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Äø¤ÎºÌ¤êË¤«¤Ç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤¢¤ë¤ª¤«¤º4ÉÊ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¸µµ¤¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¤´¤Ï¤ó¡×¡Ö¤ª¤Í¤À¤ê²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖËèÆü³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤¿©Âî¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¿¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÄ¹Í§Í¤ÅÔÁª¼ê¤È2017Ç¯¤Ë·ëº§¡£2018Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢2019Ç¯¤Ë¼¡ÃË¡¢2021Ç¯¤Ë»°ÃË¡¢2023Ç¯¤Ë»ÍÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
