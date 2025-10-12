寝坊の原因が明らかに!!寝るのが遅くなる理由とは?｜親友だと思っていたのは私だけ？【ママリ】

この漫画は、著者･まえだ永吉(＠eikiccy)さんが描く、友情物語です。親友だと思っていた友達の度重なる遅刻や嘘、自己中心的な考えに嫌気が差した主人公さほさん。迷いながらも友人と縁を切る決断をします。｢親しき中にも礼儀あり｣この言葉がしっくりくる、そんな物語です。『親友だと思っていたのは私だけ？』第8話をごらんください。

なぜ毎日のように遅刻するのか、不思議なさほさんと友達は、ふうかさんに何時に寝ているのか聞きます。すると、返ってきた答えはなんと｢夜の2時3時｣。あまりにも遅い時間にビックリしてしまいます。なぜそんな時間まで起きているのでしょうか。

ふうかさんが朝起きれないのは｢低血圧｣が原因なのか、さほさんが聞きます。

ふうかさんは、全く低血圧ではないそうです。何気なく何時に寝ているのか聞いてみると…。

ふうかさんは、寝ているのは夜中の2時3時と言うのです。あまりの遅さに、さほさんも友達もビックリ!!

寝坊の原因は間違いなく｢夜中の2時3時｣に寝ていることでしょう。そんな時間まで何をしているのか聞いてみると｢ゲーム｣と答えが返ってきました。

夜中の2時3時まで起きて、ゲームをしているという、ふうかさん。それでは朝、寝坊せずに起きて学校に行くのは難しいですよね。ふうかさんにも理由があるようですが…。

｢親しき中にも礼儀あり｣距離が近い関係だからこそ相手を思いやる気持ちが大切

このお話は、中学時代から仲良しだった2人の関係が、ある出来事をきっかけに徐々にすれ違い、ついには関係を断つことになってしまった姿を描いています。



社会人になっても変わらずよく会っていたさほさんとふうかさん。しかし、ふうかさんは約束の時間に遅れてくることが多く、何度も繰り返されるうちに、さほさんの中には少しずつ違和感が生まれていきました。注意しても改善されず、ついには言い訳やうそでごまかすようになったふうかさんに、さほさんは徐々に信頼を失っていきます。



ふうかさんにとっては「親友だから許してくれるはず」「ありのままを受け止めてくれるのが本当の友達」という甘えがあったのかもしれません。しかし、いくら親しい関係であっても、相手の気持ちをないがしろにしてしまえば、関係は壊れてしまうのです。



「親しき仲にも礼儀あり」という言葉があるように、大切な人だからこそ、思いやりと敬意を忘れないことが必要です。人との関係を大切にする上で、改めて考えさせられるエピソードでした。

