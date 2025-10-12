【SVリーグ】大阪マーヴェラス 1ー3 ヴィクトリーナ姫路（10月10日・女子第1節）

【映像】手足“すらり”の美女選手がリベロを“吹き飛ばす”一撃

「かわいいだけじゃだめですか？」のフレーズでブレイク中のムードメーカー的な美女選手が、まったく“可愛くない”超強烈なバックアタックで相手リベロを吹き飛ばして試合を決めた。衝撃の“一撃”にアリーナも大きな盛り上がりを見せた。

大同生命SVリーグ女子は10月10日に2025-26シーズンの開幕を迎え、ヴィクトリーナ姫路は初代女王・大阪マーヴェラスとアウェーで対戦。今季、コート外でも話題の選手が、ファンを唸らせるプレーを見せた。

第4セット24ー10と姫路がマッチポイントを迎えた場面。姫路のサーブを拾った大阪MVがバックライトで攻めるも、姫路が2枚ブロックでこれを阻止。セッターがセンターにトスを上げると、後方から走り込んだアウトサイドヒッターの野中瑠衣が強烈なバックアタックを敵陣に叩き込んだ。

あまりの勢いにリベロのレシーブは間に合わず、腕というより、上半身を直撃したボールは大きく弾け、リベロも後方に吹き飛ぶように崩れ落ち、勝負は決した。

直後、ABEMA実況・竹内義貴氏と解説を務めた元女子バレー日本代表・迫田さおり氏はあまりの迫力に「おおお〜！」「弾き飛ばされた」と驚いたように声をあげる結末。続けて実況は「サーブに、アタックに大活躍を見せてくれた野中が“カワイイ”だけじゃないところを見せました」と締めくくった。

今季、Astemoリヴァーレ茨城から姫路に入団した野中は、5月には女子日本代表に初選出。その際、合同記者会見で「かわいいだけじゃだめですか？」と人気アイドルグループ『CUTIE STREET』の曲のフレーズをなぞる挨拶で大きな話題を集めた選手。そうした背景を受けてファンもABEMAのコメント欄で「野中さんかわいいだけじゃないな」とプレーを称賛し、「迫力あるなあ」「野中角度すごいな」「野中絶好調」と興奮した様子だった。

野中は、今季入団したイタリア代表のアウトサイドヒッター、カミーラ・ミンガルディに次ぐ、2番目に多い17ポイントを叩き出すなど、新天地のデビュー戦で大きなインパクトを残した。（ABEMA de J SPORTS／SVリーグ）