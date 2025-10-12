デビュー時は清楚、途中からハードコア路線へ移行、さらにマニア向け作品への出演が増えるケースは、セクシービデオ業界ではよくある流れです。売り出し方をガラリと変えれば女優さんには新たなイメージがつき、メインのファン層が入れ替わります。



活動における“第二のステップ”は少々バクチですが、売れたら結果オーライ。清楚→ハードコアは事務所の指示と思われがちですが、実は本人たっての希望ということも多いのです。そこで「最初からハード希望だったのに、却下されてデビュー時は清楚ウリになっちゃった」とボヤく元女優さんに、路線変更と当時の話を聞きました。



ソフト路線で売り出す意味と彼女のジレンマ

デビュー時は清楚や純情キャラを設定し、内容もソフトであるのが基本。徐々に階段を上って変化をつけるのが王道的な売り出し方です。序盤からトバすとすぐに行き詰まる恐れがあり、長期的な活動を望むならじっくりと攻める方法を取ります。



元女優のA美さんはもともと特殊なプレイを好み、プライベートでもコアな経験が豊富でした。探求心を強めるために女優デビューを果たした「高収入以外の目的を持つ」タイプです。



見た目は黒髪で小柄、幼い顔立ち。どこからどう見ても清楚かつロリ系なので事務所が「少女ウリ」をするのは当然のことですが、当の本人はハード希望です。入所時から会社と意見が噛み合わず、ソフト路線で進むようにマネージャーから説得されたとか（以下『』内、A美さん談）。



『探求心や好奇心からマニア向けのビデオに出たいと伝えてたのですが、“段階ってものがあるから”と言われ、最初は清楚路線でいくことを強く勧められました。事務所としてはベースを作り、地盤が固まったら次に行きなさいと。私自身、女優業を長く続けるつもりだったので指示を受け入れ、最初の数年間は言われたとおりに動きました』



マネージャーも彼女の意見を尊重し、当初のファンが驚かない程度のプチ・ハードな作品の仕事を多めに持ってきたそう。本人の意思を丸無視すると仕事が続かないため、事務所も配慮をしたものの、A美さんの心は満ち足りません。また本当に好きなものを「好きだ！」とファンにアピールできないことも、ジレンマだったのです。



路線変更して楽しい！けれどファンの反応は……

活動を始めて約2年、売り上げも徐々に落ち着いてきたところで、ようやくA美さんの夢が叶います。純情系からハード系への出演を増やし、コアなジャンルも解禁。キャラ変更後は仕事が楽しくて仕方がありませんでした。



『やっとマニア向けビデオに出られたのが嬉しかったし、ジャンルに対する興味がさらに深まりました。しばらくは撮影が楽しみで楽しみで（笑）コアな部分に触れると、違う界隈のファンもつくから活動の幅が広がるんですよ』



事務所の“地盤作り”という狙いも当たり、元清楚系がハードコアへ参入したことで注目度もアップ。女優としてのレベルも上がって本人も楽しく……と良いことづくめに思いきや、従来のファンが離れるという悩ましい事件も起きたとか。



『少女っぽく売ってたのに、いきなりSMとかに出始めたらみんなびっくりしますよね。“昔のA美ちゃんが好きだったのに”とか“マニア系のビデオはちょっと苦手だから”と、古参オタクがだいぶ減っちゃった』



そして興味本位でエゴサーチをすると、掲示板では「お金に困ったからハードなプレイばかり解禁している」、「ホストに通っているか、男に貢いでいるのだろう」と根も葉もない噂が立っていたのです。本当に好きだからやっているだけなのに、批判の対象となる現実を知った彼女はショックを受けました。



けれども、めげずに活動を続けることで新規ファンを掴み、仕事も順調。現在は女優業を引退し、フリーでファンクラブ運営を続けているようです。



『結局いまの私を支えてくれているのは、路線変更後のオタクたち。コアな界隈って母数が少ないから一度ハマればずっと応援してくれるんですよ。あのまま希望を主張せず、ずっと清楚ウリだったらやりたいことに挑戦する前にやめちゃってたし、今の自分はないかも。回り道はしたけど、事務所にもオタクにも感謝しています』



彼女の場合は事務所の言いつけを守り、地に足をつけて動いたからこそ成功したのでしょう。最終的に興味のあることでお金を稼ぎ続けているため、路線変更が結果的に“吉”だったモデルケースとも言えますね。



デビュー前からハード系希望の女優さんは、意外にも少なくありません。ただ高いギャラを目的とする人がほとんどですから、「短期間でパパッと稼いですぐ引退」が目的だと、事務所は女性の意思を尊重します。この手のタイプは長い目で見る必要がないからです。



もしかするとあなたがビビッと来た清楚系推し女優も、いずれは違う系統を望んでいるのかも……？路線変更はかなり驚くものの、それが彼女たちたっての希望なら、心から応援してあげたいものですね。



◆たかなし亜妖（たかなし・あや）元セクシー女優のシナリオライター・フリーライター。2016年に女優デビュー後、2018年半ばに引退。ゲーム会社のシナリオ担当をしながらライターとしての修業を積み、のちに独立。現在は企画系ライターとしてあらゆるメディアで活躍中。