元NMB48で現在はモデル・グラビアアイドルとして活躍中の上西怜（じょうにし・れい）さん（23）が、グラビア雑誌『BOMB 11月号』（ワン・パブリッシング）の表紙に登場しました。2025年4月にNMB48を卒業してからボム初登場となる上西さん。1年ぶりのボムグラビアは、夏の空気感が残る18ページの大特集です。



【写真】上西怜さんが「あざとカワイイ」ランジェリーモデルに！

これまで見られなかった透け感のあるレース素材の変形ワンピース水着で衝撃のスタート。庭へ移動してからは王道のピンク色ビキニ、水を浴びてびしょ濡れ状態に。室内に戻り胸のボリューム感際立つチューブトップ水着に着替え、布団の上で艶っぽく、さらにはお風呂でしっとり表情。さらには清楚感のある白ワンピースで胸元チラリ。最後はセクシーさ抜群の黒レース水着です。



誌面のQRコードから見られるグラビア動画で、動く上西さんの水着姿も満喫できます。



【上西怜さんプロフィル】

じょうにしれい 2001年5月28日生まれ 元NMB48第5期生として人気を博し、NMB48卒業後はグラビアアイドル・ファッションモデルとしてマルチに幅広く活躍中。公式ニックネームは「れーちゃん」で、持ち前の美貌やスタイルのみならず明るく活発な性格で多くのファンから親しまれている。実姉も元NMB48チームNの上西恵。最新情報は、公式Instagram（@jonishi_rei）