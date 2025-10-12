´ôÉì¡¦Êæ¹â³Ù¤Ç³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ£³¿Í¤¬ÁøÆñ¡¡ÅÐ»³Îò34Ç¯¤ÎÃËÀ¡Ê53¡Ë¤¬»àË´¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤«¤é¤Î´Ñ¸÷¥°¥ëー¥×
´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤Ë¤¢¤ëËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¤ÎÊæ¹â³Ù¤Ç³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ3¿Í¤¬ÁøÆñ¤·¡¢1¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
11Æü¸á¸å7»þ²á¤®¡¢Êæ¹â³Ù»³Áñ¤Î½¾¶È°÷¤«¤é¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í½÷À¤«¤é¡Ø7¿Í¤ÇÅÐ»³¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬3¿Í¤¬ÅþÃå¤·¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»³³Ù·ÙÈ÷Ââ¤Ê¤É¤¬ÁÜº÷¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢12Æü¸áÁ°5»þ20Ê¬¤´¤í¤Ë»³Áñ¤«¤éÆî¤Ë170¥áー¥È¥ë¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¹ñÀÒ¤ÎÃË½÷3¿Í¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¦¤Á½÷À1¿Í¤ÏÌµ»ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢53ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¡£48ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬ÄãÂÎ²¹¾É¤Îµ¿¤¤¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ñÏÃ¤äÊâ¹Ô¤â¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢7¿Í¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ç¡¢ÁøÆñ¤·¤¿ÃËÀ2¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÅÐ»³Îò¤¬20Ç¯°Ê¾å¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£