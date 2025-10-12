¡ÖÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×75ºÐ·Ý¿Í¡¢À°·Á¼ê½Ñ¸åàÊÌ¿Íá´é¤¬Âç¹¥É¾¡ÖYES¤¤è¤·¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯POWER¡×
¡¡8·î¤ËÀ°·Á¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿75ºÐ¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼Ì¿¿¤«¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢X¤Ë»Ü½Ñ¸å¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ó¡¼¥È¤¤è¤·¡£¤¤è¤·¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¸ø¼°£Ø¤Ç¤â¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¬¤Ã¤ÆÄ¹¤é¤¯ÊüÃÖ¤À¤Ã¤¿Àëºà¼Ì¿¿¡¡¥¹¥±¥Ù´é¤À¤·Ã¯¤ª¤Þ¤¨¾õÂÖ¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ø¶¯À©Ï¢¹Ô»£¤êÄ¾¤·¡¡¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¿ÆÊý¤ÎX @kiyopon1231¥¢¥¤¥³¥óÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡¡¤Ê¤ó¤«ÌÜ¥¥é¥¥é¤Ç¤¹¤¬¤³¤ì...Ìµ½¤Àµ¤Ç¤¹¡¡¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¤ª¤«¤²¤µ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Æ±¤¸¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯POWER¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¤ä¤ó¡¢»Õ¾¢¡ª¡×¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¹¥±¥Ù¤Ë¾º³Ê¡×¡Ö¥¤¥±¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ã¤¹¤Í¡×¡Ö¹â¿ÜÀèÀ¸¤¹¤´¤¤¤Ê¤¡¡ÄÌÜ¤¬Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¹¥±¥Ù´¶¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤è¤ê¾åÉÊ¤µ¤¬Áý¤·¤¿´¶¤¸¡×¡ÖÎÉ¤¤´¶¤¸¤Ë¤´Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿´¶¤¸¤¬½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖYES¤¤è¤·¥¤¥±¥á¥ó¡×¤Ê¤É¡¢¹¥É¾¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤¤è¤·¤Ï8·î¤Ë¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¹â¿Ü¹îÌï±¡Ä¹(80)¤Ë¡ÖÈý²¼¥ê¥Õ¥È¡×¤Î»Ü½Ñ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£½ÑÁ°½Ñ¸å¤Î¼Ì¿¿¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£