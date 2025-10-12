10·î¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ï¸©Æâ½é¡¡´ÎÉÕÄ®¤Ç35¡î¡¡¹ñÆâ¤ÇºÇ¤âÃÙ¤¤ÌÔ½ëÆü
¡¡´ÎÉÕÄ®¤Ç12Æü¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬35¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢¹ñÆâ¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¤âÃÙ¤¤ÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¸á¸å2»þÁ°¤Î¼¯»ùÅç»ÔÅ·Ê¸´Û¡£Æü¸þ¤Ë¤¤¤ë¤È¤¸¤ê¤¸¤ê¤È´À¤ò¤«¤¯¤Û¤É½ë¤¤¡×
¡¡ÂæÉ÷23¹æ¤¬±ó¤¶¤«¤Ã¤¿¸©Æâ¤ÏÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢ÀÄ¶õ¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡10·î¤âÃæ½Ü¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ÎÉÕÄ®¤Î´ÎÉÕÁ°ÅÄ¤Ç¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬35¡î¤òµÏ¿¤·¡¢¹ñÆâ¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¤âÃÙ¤¤ÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¤âÃÙ¤¤ÌÔ½ëÆü¤Ï¿·³ã¸©»åµûÀî¤Ç2013Ç¯10·î9Æü¤Ë´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢3Æü¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Ç¤â34¡î¤òµÏ¿¤·¡¢10·î¤È¤·¤Æ¤Ï´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê³¹¤Î¿Í¡Ë
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã½ë¤¤¡£10·î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤á¤Ã¤Á¤ã½ë¤¤¡×
¡Ê³¹¤Î¿Í¡Ë
¡Ö¤Á¤ç¤¦¤Éº£¤«¤é¤«¤É¹¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¸©Æâ¤Ç10·î¤ËÌÔ½ëÆü¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£