DeNA¡¡±äÄ¹11²ó¤ËÆ±ÅÀÂÇ¤ÎÎÓÂö¿¿¡¡7²ó¤Ë¤ÏÃæÀî¤Ë19µåÅê¤²¤µ¤»¤Æ»Íµå¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤òÍý²ò¡×
¡¡¡þ¥»CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àï¡¡DeNA7X¡½6µð¿Í¡Ê2025Ç¯10·î12Æü¡¡²£ÉÍ¡Ë
¡¡¡Ö8ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¤ÎDeNA¡¦ÎÓÂö¿¿¤¬¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¶Ã°ÛÅª¤ÊÇ´¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡¿¿¹üÄº¤Ï5¡½5¤Î7²ó1»à¡£µð¿Í¡¦ÃæÀî¤ËÂÐ¤·¤Æ7Ï¢Â³¡¢6Ï¢Â³¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ê¤ÉÇ´¤ê¤ËÇ´¤ê¡¢19µå¤òÅê¤²¤µ¤»¤Æ»Íµå¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡»Íµå¤ÎºÝ¤Ï±¦¼ê¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤â¤·¤¿ÎÓ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍý²ò¤·¤Æ¡¢²¿¤È¤«µå¿ô¤òÅê¤²¤µ¤»¤è¤¦¤È¤«¡¢»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤¿·ë²Ì¤¬¤¢¤¢¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡9²ó1»à¤Ç¤â¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ9µåÇ´¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï±äÄ¹11²ó2»àÆóÎÝ¤Çº¸Á°¤ËÆ±ÅÀÂÇ¡£¡Ö»î¹ç¤ò¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¤¾¡¢¼«Ê¬¤¬·è¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢¼¡¤ËÀäÂÐ¤Ä¤Ê¤´¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÎÓ¡£
¡¡5ÂÇÀÊ¤Ç·×42µå¤òÅê¤²¤µ¤»¤ë¶Ã°Û¤ÎÇ´¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤¤¤Ö¤·¶ä¤Î¿¦¿Í¡£
¡¡ºå¿À¤ÈÀï¤¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÀ¨¤¯´¶¼Õ¤ò¤·¤Æ¡£¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤¬¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤¬»Ï¤Þ¤ë¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤â¿®¤¸¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¿®¤¸¤ÆÀï¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤ªÎ©¤ÁÂæ¤ÇÀÀ¤Ã¤¿¡£