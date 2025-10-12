DeNAÀÐ¾å¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç½Ð¤·¤¤ë¡×½é²óÆ±ÅÀ3¥é¥ó¡õ±äÄ¹11²óÆ±ÅÀÀ¸´Ô¡¡½é²ó¼ººö¤â¡Ö²¿¤È¤«¼è¤êÊÖ¤¹¡×»×¤¤¤Ç
¡¡¡þ¥»CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àï¡¡DeNA7¡½6µð¿Í¡Ê2025Ç¯10·î12Æü¡¡²£ÉÍ¡Ë
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°2°Ì¡¦DeNA¤¬¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤ÇÆ±3°Ì¡¦µð¿Í¤ò±äÄ¹Àï¤ÎËö¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é¤Ç²¼¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡2ÅÙ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ò¼¹Ç°¤Ç¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡£5¡½6¤Î±äÄ¹11²ó2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤é¡¢ÀÐ¾åÂÙµ±ÆâÌî¼ê¡Ê24¡Ë¤¬¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÆóÎÝÆâÌî°ÂÂÇ¡£ÅðÎÝ¤â·è¤áÂ³¤¯ÎÓ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£
¡¡5ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿½é²ó¤Ë¼ººö¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¡Ö²¿¤È¤«¼è¤êÊÖ¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤º¤Ã¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ë5¼ºÅÀ¤·¤¿¤½¤ÎÎ¢¤Î¹¶·â¤Ç¤Ï¡¢2¡½5¤Î2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÆ±ÅÀ3¥é¥ó¤òº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤êÈ¿±þ¤Ç¤¤ÆÎÉ¤¤³ÑÅÙ¤ÇÈô¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë2»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç½Ð¤·¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç·è¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£15Æü¤Ë¹Ã»Ò±à¤Ç³«Ëë¤¹¤ëºå¿À¤È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤Ë¸þ¤±¤Æµ¤¹ç¤òÆþ¤ìÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£