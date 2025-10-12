Í¥Èþ¤ËŽ¢²Ö³¡Æ»ÃæŽ£ ·§ËÜ¾ëÄÚ°æÀî±àÍ·²ñ
·§ËÜ¾ëÄÚ°æÀî±àÍ·²ñ½©¤Î±ã¤Î¸Æ¤ÓÊª¡Ö¤¯¤Þ¤â¤È²Ö³¡Æ»Ãæ¡×¤¬12Æü¡¢ºùÇÏ¾ì¾ëºÌ±ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·§ËÜ¾ë²¼°ìÂÓ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÚ°æÀî±àÍ·²ñ¤Ï¡¢·§ËÜ¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢ËèÇ¯³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ç21²óÌÜ¤Ç¤¹¡£
ºùÇÏ¾ì¾ëºÌ±ñ¤Ç¤Ï¿§Á¯¤ä¤«¤ÊÃåÊª»Ñ¤Î²Ö³¡¤ËÊ±¤·¤¿3¿Í¤¬ÃË½°¤ÈÆÅ¤ò°ú¤Ï¢¤ì¡¢¹â²¼ÂÌ¤ò¤Ï¤¤¤Æ³°È¬Ê¸»ú¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÍ¥²í¤ÊÊâ¤Êý¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±èÆ»¤Ï¥«¥á¥é¤ò»ý¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÚ°æÀî±àÍ·²ñ ½©¤Î±ã¤Ï13Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¡¢13Æü¤Ï¾ëºÌ±ñ¤ÇÏÂÂÀ¸Ý¤Î±éÁÕ¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê¸á¸å1»þ～¡¢3»þ～Í½Äê¡Ë