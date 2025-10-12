¡Ú¿ÀÆàÀîÂç³ØÌîµå¡¦½©µ¨¥ê¡¼¥°¡Û´ØÅì³Ø±¡Âç¤ÎÀèÈ¯¡¦»³²¼¤¬ÎÏÅê¡¢²£ÉÍ¾¦Âç¤Ë¾¡Íø¡¡¶Í°þ²£ÉÍÂç¤Ï¾¾°þÂç¤ËÂç¾¡
¡¡¿ÀÆàÀîÂç³ØÌîµå½©µ¨¥ê¡¼¥°Âè£¶½µÂè£±Æü¤Ï£±£²Æü¡¢ËóÌî¸ø±à¡¦²£ÉÍÌôÂç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç½ç±ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿´ØÅì³Ø±¡Âç¡½²£ÉÍ¾¦Âç¡¢¶Í°þ²£ÉÍÂç¡½¾¾°þÂç¤Î£±²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´ØÅìÂç¤¬£³¡½£°¤Ç¡¢¶Í°þÂç¤¬£¸¡½£°¤ÇÀè¾¡¤·¤¿¡£
¡¡´ØÅìÂç¤Ï½é²ó¤ËÈõ¸ý¤Îµ¾Èô¡¢Â³¤¯ÊÆÀ¹¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç£²ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¡¢ÀèÈ¯¤Î»³²¼¤Ï¶å²óÅÓÃæ¤Þ¤Ç£´°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£¶Í°þÂç¤ÏÆó²ó¤ËÂç²ì¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¤·¡¢È¬²ó¤Ï°ÂÃ£¤ÎÆóÎÝÅ¬»þÂÇ¤Ê¤É¤Ç£´ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤ÆÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¡¡Âè£¶½µÂè£²Æü¤Ï£±£³Æü¡¢´ØÅì³Ø±¡Âç¥®¥ª¥ó¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¶Í°þÂç¡½¾¾°þÂç¡¢´ØÅìÂç¡½¾¦Âç¤Î£²²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
