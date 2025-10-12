¡Ú½Ð±À±ØÅÁ¡ÛÀÄ³ØÂç¡¦¸¶´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±ÂçºîÀï¡×È¯Îá¡¡£µ¿Í½é½ÐÁö¡õ¹õÅÄ¥¢¥ó¥«¡¼¤ÇµÕÅ¾ÁÀ¤¦
¡¡³ØÀ¸£³Âç±ØÅÁ¤Î³«ËëÀï¡ÖÂè£³£·²ó½Ð±ÀÁ´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´±ØÅÁ¡×¡Ê£±£³Æü¡¢Åçº¬¡¦½Ð±À»Ô¡Ë¤Ç¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç¤¬£·Ç¯¤Ö¤ê£µÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¡££±£²Æü¤Ë¤ÏÍÎÏ¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸¶¿¸´ÆÆÄ¡Ê£µ£¸¡Ë¤Ï¹±Îã¤ÎàºîÀï¥·¥ê¡¼¥ºá¤òÈ¯Îá¡£º£Âç²ñ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±ÂçºîÀï¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¡Ö¹õÅÄÄ«Æü¤ò½ü¤¯£µ¿Í¤¬½é½ÐÁö¡£¤É¤¦²½¤±¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£Ì¤ÃÎ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¡ÖÉé¤±¤ò¶²¤ì¤º¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÀÄ³ØÂç¤Ï¡¢º£Ç¯£±·î¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç£²Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£º£µ¨¤Ï£³Âç±ØÅÁ£³´§¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï£±¶è¡¦¾®²Ï¸¶ÍÛÎ°¡Ê£²Ç¯¡Ë¡¢£²¶è¡¦±§ÅÄÀî½ÖÌð¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢£³¶è¡¦ÈÓÅÄæÆÂç¡Ê£²Ç¯¡Ë¡¢£´¶è¡¦¿ÀÍ¸Î¼Í¤¡Ê£±Ç¯¡Ë¡¢£µ¶è¡¦±ö½ÐæÆÂÀ¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥ó¥«¡¼£¶¶è¡Ê£±£°¡¦£²¥¥í¡Ë¤Ë¥¨¡¼¥¹¹õÅÄ¡Ê£´Ç¯¡á¶ÌÌî¸÷Æî¡Ë¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¡£
¡¡¹õÅÄ¤Ï£²·î¤ÎÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç³ØÀ¸µÏ¿£²»þ´Ö£¶Ê¬£µÉÃ¤ò¼ùÎ©¡£¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¹õÅÄ¤Î¾õÂÖ¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¡£º£¤Ê¤é£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë£²£·Ê¬£³£°ÉÃ¤òÀÚ¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡Ö¥¿¥¹¥¤¬£²£°ÉÃº¹°ÊÆâ¤ÇÅÏ¤ì¤ÐµÕÅ¾¤Ç¤¤ë¡×¤È¾¡Éé¤ÎÌÜ°Â¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Á°È¾¤Î£µ¿Í¤ò½é½ÐÁöÁÈ¤Ç¸Ç¤á¤¿°Õ¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¹õÅÄ¤òºÇ¸å¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤¬¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈÁö¤ì¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï¡¢Åçº¬¸©¾¾¹¾»Ô¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ÈºÊ¥»¥Ä¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤ÀÄ»³³Ø±¡¤ÎÄ©Àï¤Î¾ì¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢Ì¤ÃÎ¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¤ë»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¡£¡Ö³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤Êà²½¤±Êýá¤ò¤¹¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡££³´§¥í¡¼¥É¤ÎÂè°ìÊâ¤Ø¡¢ÀÄ³ØÂç¤¬ºÆ¤ÓÄºÅÀ¤òÁÀ¤¦¡£