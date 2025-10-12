１１日の開幕戦でストレート勝ちした昨季２位のＮＥＣ川崎が、同３位のＳＡＧＡ久光を３―０で下し、開幕２連勝を飾った。９月に４位に入った世界選手権日本代表のミドルブロッカー（ＭＢ）で、チームの新主将を務める山田二千華が、第２セットの２２―２２の競り合いで１枚ブロックでシャットアウト。ブロック３本を含む７得点でけん引した。高い攻撃力に加え、チームのブロックは計１１得点と攻守で強さを示し、ホームに集った超満員の３５７２人の“クルー”（ＮＥＣ川崎のファンの呼び名）を熱狂させた。

手放しかけた流れを引き寄せたのは、新主将だった。１―０の第２セット（Ｓ）は後半まで相手にリードを許したが、粘って迎えた２２―２２。相手の得点源のバックアタックを山田が１枚ブロックでシャットアウト。「思っていた通りのことをはめられた瞬間だった。あの１本で流れをつかんだ」と両拳を握り「ヨッシャー」と叫んだ。そこからチームは連続得点で一気にセットを連取した。チームは開幕から２戦連続ストレート勝ちと絶好のスタートダッシュを決め、山田は「素直に良かったなという気持ち」と安堵（ど）の笑みを浮かべた。

２１年東京、２４年パリ五輪代表に選出された経験豊富な２５歳。「そろそろ一人前に」とチームの首脳陣も成長を期待し、新主将に抜てきした。山田をアンダー世代の代表時代にコーチとして見てきた中谷宏大監督は「人と絡まない印象だった」と明かす。チーム内でのコミュニケーションを課題にしていた山田だが「下の子も入ってきて立場的にも引っ張っていかないといけない」と自覚。就任後はミーティングで積極な発言も多く、指揮官は「ここまで成長するか。今季は一皮むけるんじゃないか」と成長に期待を膨らませた。

昨季は日本一を決めるチャンピオンシップ決勝で大阪Ｍに敗れ、あと一歩のところで初代女王に手が届かなかった。日本代表４人がそろう強豪を束ねる山田は「昨季は結果として悔しい。でもメンバーも替わった中で、まず２連勝できたのは自信につながった。今季は個々のオフェンス力がいい分、連携だったり、チーム力の部分で勝ちきれるチームを作っていきたい」と決意。頼れる主将に成長し、今季こそリーグ制覇に導く。