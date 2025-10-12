£Ä£å£Î£Á¤¬µð¿Í¤ËÏ¢¾¡¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¿Ê½Ð¡Ä¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤Î²ÜÌ¾Ã£É×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡×
¡¡£Ä£å£Î£Á£·¡½£¶µð¿Í¡Ê£±£²Æü¡¦¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ë¡½¡½£Ä£å£Î£Á¤¬¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Ç¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Ã£Ó¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡£Ä£å£Î£Á¤Ï£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦±äÄ¹½½°ì²óÆó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤é¡¢ÀÐ¾å¤¬ÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¡¢ÆóÅð¤ò·è¤á¤Æ¹¥µ¡¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ¤·¤¿¡£ÎÓ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢ÂåÂÇÅÙ²ñ¤Î°ÂÂÇ¤Ç¤µ¤é¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹¤²¡¢ºÇ¸å¤Ï²ÜÌ¾¤¬º¸Á°¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÜÌ¾¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤ª¤¦¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡µð¿Í¤Ï°ì²ó¤Ë£µÅÀ¤òÀè¼è¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÈ¯¤Î¸Í¶¿¤¬Ç´¤ê¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£