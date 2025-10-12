凱旋帰国まだあと僅か「美しい狂気」こと日本人女子レスラーが遠征先オーストラリアから投稿された一枚のセルフィーが話題を呼んでいる。

【画像】まさに“美しい狂気” 日本人女子のド派手自撮り

WWEスーパースターのジュリアが、自身のXを更新。ビッグイベント「クラウン・ジュエル」が開催されるオーストラリア現地から投稿したセルフィーに、世界中のファンからコメントが殺到した。

「My will is infinite（私の意志は無限大）」と題された投稿は、滞在先のホテルで撮影された自然体の一枚。青みがかったドレッドヘアを際立たせるクールで凛とした表情が印象的で、投稿から数時間で瞬く間に1万件近い「いいね」を集めた。

ファンからは「私たちの忠誠心も君に無限大だ！ジュリア大好き！」「美しい狂気のチャンプは、彼女独特の方法で本当に驚異的で無限大だ」「オーラも無限大だよ」といった“ジュリア推し”による熱烈な声援が相次いだ。さらに、「もうすぐ世界王者だ」「US女子王者を保持し続けて」といった期待のコメントも多く寄せられ、投稿欄は祝福とエールで埋め尽くされた。

2024年に日本マットからWWEの育成ブランドNXTへ移籍したジュリアは、持ち前のカリスマ性と攻撃的なスタイルで瞬く間に頂点へ。NXT女子王者を経て「SmackDown」へと昇格し、現在はUS女子王座を保持するWWE女子部門のトップスターの一人に成長した。

今回の投稿では、リング上の獰猛な姿とは対照的な落ち着いた雰囲気を披露しており、ファンの間では「戦う女王のオフモード」「強さと美しさのバランスが完璧」と話題に。日本で開催される「WWE SuperShow Japan」前に、その存在感を改めて世界に示した形となった。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved