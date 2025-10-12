¥ª¡¼¥é¥¹¤Ï¤ï¤º¤«200ÅÀº¹¤ÎÂçÀÜÀï ÌÚºê¤æ¤¦¤¬Í¥¾¡¡¢2Ç¯Ï¢Â³¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¡¿Ëã¿ýºÇ¶¯Àï2025¡¦¿Íµ¤¤È¼ÂÎÏ¤Î´Ö
¡¡¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥×¥í¥¢¥Þ»²²Ã¤ÎËã¿ýÂç²ñ¡ÖËã¿ýºÇ¶¯Àï2025¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¤¿¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¡Ö¿Íµ¤¤È¼ÂÎÏ¤Î´Ö¡×¤¬10·î4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÌÚºê¤æ¤¦¤¬Í¥¾¡¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û2Ç¯Ï¢Â³¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ëÌÚºê
¡¡ºòÇ¯¤ÏÆÉ¼Ô¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¹Ô¤¤ò·è¤á¤¿ÌÚºê¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤â¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£Í½ÁªAÂî¤«¤é¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¤È¡¢·è¾¡Âî¤Ç¤ÏÅì2¶É2ËÜ¾ì¤Ë¡¢º®°ì¿§¡¦¥É¥é2¤Î8000ÅÀ¡Ê¡Ü600ÅÀ¡¢¶¡Â÷1000ÅÀ¡Ë¤ÇÆ¬°ì¤ÄÈ´¤±½Ð¤·¤¿¡£Æî¾ì¤ËÆþ¤ë¤ÈÉñÅÄ±ñ¹á¤È¤Î¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¡£¥ª¡¼¥é¥¹Æî4¶É¤Ç¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×ÌÜ¤ÎÌÚºê¤È2ÃåÌÜ¤ÎÉñÅÄ¤Ï¤ï¤º¤«200ÅÀº¹¡£¥¢¥¬¥ê¥È¥Ã¥×¤Î¾õ¶·²¼¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÏÌÚºê¤¬¼«¤é¥¢¥¬¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢ÌÚºê¤Ï¡Öº£²ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤ÏÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÀäÂÐÍ¥¾¡¤¹¤ë¤·¤«¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú·è¾¡·ë²Ì¡Û
1°Ì¡¡ÌÚºê¤æ¤¦
2°Ì¡¡ÉñÅÄ±ñ¹á
3°Ì¡¡¾®µÜÍª
4°Ì¡¡¼Ä¸¶ºãÈþ
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë