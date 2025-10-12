夫の不倫が発覚したらすぐに問い詰めるのではなく、一旦泳がすのがいいと言われますよね。泳がしている間にしっかり証拠を掴んで、お仕置きをするための準備をしておきましょう。今回は、不倫夫を地獄に突き落とすために妻が復讐を考えている話をご紹介いたします。

証拠集め

「夫が不倫していることがわかり、証拠集めを開始しました。夫の位置情報が把握できるようにスマホの設定をしたり、不倫相手とのLINEのやりとりやドラレコのチェックをしたりと、十分すぎるくらいの証拠を集めることに成功。でも夫とはいつも通り接しています。そろそろ証拠を突き出して離婚を告げてもいい頃かな、と思っているので、楽しみに待っていてほしいですね」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）

▽ 妻に不倫がバレているとはまったく気づいていないのでしょう。バレていないとわかると大胆な行動にも出るため、さらに証拠を掴みやすくなり妻の立場からするとラッキーですが、複雑な心境ですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。