¿¼Ìë¤Ë¥ê¥Ó¥ó¥°¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿Êª²»¡Ä¼«Âð¤ÇÆó¼¡²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¿É×¡¿º£Æü¤«¤éÊÌµï¤·¤Þ¤¹¡Ê5¡Ë
Î¤µ¢¤ê¸å¡¢°é»ù¤È²È»ö¤Ç¤Þ¤È¤â¤Ë¿²¤é¤ì¤Ê¤¤Æü¡¹¡ÄÉ×¤Ïº£Æü¤â°û¤ß²ñ¡¿º£Æü¤«¤éÊÌµï¤·¤Þ¤¹¡Ê1¡Ë
Î¤µ¢¤ê½Ð»º¤«¤é¼«Âð¤Ø¤ÈÌá¤Ã¤¿¤µ¤¯¤é¡£¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î°é»ù¤Ë¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤ë¤Ê¤«¡¢É×¤¿¤¯¤ä¤Ë¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤ë¤â¡¢Ï¢Æü¤Î°û¤ß²ñ¤Çµ¢Âð¤Ï¿¼Ìë¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÉÑÅÙ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤º¤¤¤Ä¤·¤«Ï¢Íí¤Ê¤¯Ä«µ¢¤ê¤â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÉâµ¤¤Îµ¿ÏÇ¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¤Æ¡Ä¡£
¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Î»Ò°é¤Æ¤ËÆü¡¹´¶¤¸¤ë¸ÉÆÈ¡£¤½¤·¤ÆÊç¤Ã¤Æ¤¤¤¯É×¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¡£¤µ¤¯¤é¤Ï¤É¤ó¤Ê·èÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¤ª¤«¤áÃø¤Î½ñÀÒ¡Øº£Æü¤«¤éÊÌµï¤·¤Þ¤¹ »º¤ó¤À¤éÉ×¤ò·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡á¤ª¤«¤á¡¿¡Øº£Æü¤«¤éÊÌµï¤·¤Þ¤¹ »º¤ó¤À¤éÉ×¤ò·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù