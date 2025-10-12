◇セCSファーストステージ第2戦 巨人6―7DeNA（2025年10月12日 横浜）

巨人のライデル・マルティネス投手（29＝キューバ）は来日9年目にしてポストシーズン（PS）初登板。イニングをまたいで1回2/3を投げ、打者6人を無安打無失点に抑えたが、チームは延長11回に逆転サヨナラ負けを喫してCS敗退が決まった。

7回途中からイニングまたぎとなった8回に6番手右腕・大勢が先頭の蝦名に振り逃げ（記録は三振と大勢の暴投）を許し、次打者・桑原に初球を投げる前の一塁けん制球が悪送球となって無死二塁。桑原に初球で犠打を決められて1死三塁となった。

佐野へのカウントが3ボール1ストライクになったところで阿部監督は申告敬遠を指示。この1死一、三塁でマウンドに7番手として守護神・マルティネスを送り、右翼を中山から若林に代えるなど外野をシャッフルして守備を固めた。

内野は前進守備。マルティネスは筒香を155キロ直球で空振り三振に仕留めたが、当初ファウルと判定された牧への初球がリプレー検証で死球に。それでも山本を遊ゴロに打ち取ってこの回を無失点で切り抜けると、9回は3者凡退でピシャリ。5―5のまま延長戦に持ち込んでいた。

レギュラーシーズンではセ・リーグ最多タイ記録となる46セーブ（3勝2敗3ホールド）を挙げ、昨季まで中日でチームメートだった松山晋也投手（25）と仲良くセーブ王のタイトルを分け合った。

3試合制で行われるCSファーストステージでは大勢とともに今年初の3連投も辞さないという方針だったが、チームは前日11日の初戦を2―6で落とし、そろって出番なし。マルティネスのバースデー登板は実現しなかった。