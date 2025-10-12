¡Ú´ØÀ¾Âç³Ø¥Ð¥ì¡¼¡ÛÃË»Ò¾å°Ì¥ê¡¼¥°¤Ï¶áÂç¡¢Âç»ºÂç¤¬3Ï¢¾¡¤Ç¼ó°ÌÊÂÁö¡¡½÷»Ò¤ÏÄëÄÍ»³Âç¤¬9Ï¢¾¡¤ÇV²¦¼ê
¡¡´ØÀ¾Âç³Ø¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÏ¢ÌÁ½©µ¨¥ê¡¼¥°Àï¡ÖRIGAVIL¡¡CUP¡¡2025¡×¤Ï12Æü¡¢ÃË»Ò1Éô¤¬Î©Ì¿´ÛÂç³Ø¡¢½÷»Ò1Éô¤¬Âçºå¹ñºÝÂç³Ø¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì6»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¾å°Ì¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¶áÂç¤¬µþ»ºÂç¤ò°µÅÝ¤·¤ÆÌµÇÔ¤Î3Ï¢¾¡¡£Âç»ºÂç¤â¾¡Íø¤·¡¢Î¾¹»¤¬¼ó°Ì¤òÊÂÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½÷»Ò¤ÏÄëÄÍ»³Âç¤¬´Ø³ØÂç¤ËµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¡¢9Ï¢¾¡¤ÇÍ¥¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¾å°Ì¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢¶áÂç¤¬µþ»ºÂç¤ò´ó¤»¤Ä¤±¤º¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¡£³«Ëë¤«¤éÌµ½ý¤Î3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£½Õµ¨²¦¼Ô¡¦Âç»ºÂç¤â¤Ó¤ï¤³À®ìþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç²¼¤·¡¢Æ±¤¸¤¯3Ï¢¾¡¤ÇÊÂ¤ó¤À¡£¾å°Ì¥ê¡¼¥°¤Ï¤³¤Î2¹»¤Ë¤è¤ë¼ó°ÌÁè¤¤¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½÷»Ò¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÌµÇÔ¤ÎÄëÄÍ»³Âç¤¬´Ø³ØÂç¤Ë2¥»¥Ã¥È¤òÀè¼è¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¡¢¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤òÀ©¤·¤Æ9Ï¢¾¡¡£¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢Í¥¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£´ØÂç¤âµþÅÔµÌÂç¤È¤Î¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤òÀ©¤·¤Æ2ÇÔ¤ò¼é¤ê¡¢¼¡Àï¤Ç¤Ä¤¤¤ËÄëÄÍ»³Âç¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÄëÄÍ»³Âç¤¬¾¡¤Æ¤Ð¡¢ºÇ½ªÆü¤òÂÔ¤¿¤º¤ËÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¡£